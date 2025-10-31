ODHALENÁ krutosť Hamasu: Teroristi ZAKOPALI ostatky tela, aby ich potom NAŠLI! Všetko zachytil dron

PÁSMO GAZY - Boje v Pásme Gazy medzi izraelskou armádou (IDF) a radikálnymi bojovníkmi Hamasu sa už ukončili. Stále však prebieha medzi stranami výmena väzňov. Hamas pritom vracia aj ostatky tiel rukojemníkov. Aj pri takejto citovo vypätej situácii však robí kroky vo svoj prospech. Izraelská armáda ale tieto ohavné činy odhalila.
Izraelská armáda v utorok 28. októbra uverejnila zábery, ktorým sa dá len ťažko uveriť. Vypovedajú o krutosti a neľudskosti teroristov Hamasu. Boje v Pásme Gazy sa už skončili a v súčasnej dobe ešte prebieha odovzdávanie väzňov, v prípade Hamasu aj ostatkov rukojemníkov. Izrael však odhalil, že Hamas sa snaží zakryť svoju krutosť.
Vojenský dron izraelských obranných síl zachytil, ako sa Hamas snaží vytvoriť falošný dojem, že hľadá telá svojich rukojemníkov. Pred zástupcami Červeného kríža to potom vyzerá, že v zemi úplnou náhodou nájdu niektoré telá.
Realita je však zarážajúca. "Hamas v skutočnosti zadržuje telá mŕtvych rukojemníkov a odmieta vydať ich ostatky, ako sa to vyžaduje v dohode," prehlasuje IDF. Informuje o tom The Jerusalem Post.
Ofir Carfati
Dron zaznamenal situáciu, ako teroristi vyniesli ostatky tela rukojemníka Ofira Carfatiho z budovy v Pásme Gazy a umiestnili ho do vopred vykopanej jamy. Následne ho zasypali. Na ďalšom zábere je už vidieť pristavený bager, ktorý za pomoci vidlice vyzdvihne zo zeme ostatky a presúva sa preč. Tretí záber ukazuje troch členov Hamasu, ako za prítomnosti zástupcov zrejme Červeného kríža "údajne" lokalizujú ostatky tela.
Červený kríž celú situáciu odsúdil a snažil sa brániť, že jeho zástupcovia nemôžu priamo na mieste zasiahnuť. "Náš tím spozoroval niečo, čo vyzeralo ako ostatky tela. Nikto však nebol oboznámený so všetkými okolnosťami," uvádza sa vo vyhlásení.
"Je neakceptovateľné zinscenovať záchrannú operáciu, a to zvlášť v čase, keď toľko záleží na existencii prímeria. Mnoho rodín stále zúfalo čaká na informácie o svojich milovaných."
Pozostatky Ofira Carfatiho boli objavené počas vykopávok v štvrti Tuffah v Pásme Gazy. Táto oblasť sa v súčasnosti nachádza na strane žltej línie, ktorú podľa dohody o prímerí riadi Hamas. Carfatiho uniesli teroristi dňa 7. októbra 2023 počas festivalu Nova. Držali ho ako rukojemníka v Pásme Gazy.