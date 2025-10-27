Americký viceprezident Vance v novembri po summite G20 navštívi Keňu

WASHINGTON/NAIROBI - Americký viceprezident J. D. Vance plánuje koncom novembra po účasti na summite štátov skupiny G20 v Juhoafrickej republike navštíviť Keňu. Agentúra Reuters o tom v pondelok informovala s odvolaním sa na svoj zdroj.
„Návšteva Kene sa uskutoční od 24. do 27. novembra,“ uviedol zdroj Reuters bez uvedenia ďalších podrobností o viceprezidentovej ceste. Agentúra pripomína, že Keňa je jedným z najbližších spojencov Spojených štátov na africkom kontinente a deklarovala cieľ uzavrieť s USA obchodnú dohodu do konca tohto roka.
Washington v roku 2024 označil Keňu za svojho významného spojenca mimo Severoatlantickej aliancie (NATO). Medzitým sa však krajina stala aj terčom kritiky niektorých amerických predstaviteľov za prehlbovanie vzťahov s Čínou.
Vance sa 22. a 23. novembra zúčastní namiesto amerického prezidenta Donalda Trumpa na summite skupiny štátov G20 v Johannesburgu. Južná Afrika v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo G20 a po summite ho odovzdá Spojeným štátom.