Príšerný čin zo žiarlivosti: Dievča (5) vyhodilo z okna svoju novonarodenú sestru!

ZELENODOLSK - Pri ruskom meste Zelenodolsk sa odohrala šokujúca tragédia. Päťročné dieťa vyhodilo z okna na štvrtom poschodí svoju len 21-dňovú sestričku. Polícia preveruje, prečo zostali deti v byte samé.
Šok v Tatarstane: novorodenec spadol zo štvrtého poschodia
Incident sa stal v obci Vasiljevo neďaleko mesta Zelenodolsk v ruskom regióne Tatarstan. Ako informovala regionálna prokuratúra na sieti Telegram, päťročné dievča vyhodilo novorodenca z okna paneláku. Privolaní lekári už dievčatku nedokázali pomôcť.
Na miesto tragédie dorazil aj mestský prokurátor Dmitrij Erpelev, ktorý mal koordinovať vyšetrovanie. O prípade následne informovali ruské aj zahraničné médiá, vrátane denníka The Sun.
Závisť a chvíľa bez dozoru
Podľa portálu Business Online si telo len 21-dňového dievčatka všimol manželský pár, ktorý prechádzal okolo bytovky. „Staršia sestra bola rozrušená, že matka priniesla domov ďalšie dieťa. Zo žiarlivosti ho vyhodila z okna,“ citoval denník The Sun miestne zdroje.
V čase tragédie boli obe deti v byte samé. Vyšetrovatelia preto preverujú, ako dlho ich matka nechala bez dozoru. „Začalo sa trestné stíhanie podľa článku 125 Trestného zákonníka Ruskej federácie – opustenie osoby v nebezpečenstve,“ uvádza ruský web Sledcom.
Výzva rodičom
Starosta Zelenodolska Michail Afanasjev po udalosti vyjadril rodine úprimnú sústrasť a apeloval na všetkých rodičov. „Prosím, buďte opatrní a nikdy nenechávajte malé deti bez dozoru,“ napísal na svojom telegramovom účte.
Tragédia sa odohrala na predmestí Zelenodolska, asi 40 kilometrov od Kazane na juhozápade Ruska. Miestni obyvatelia hovoria o mimoriadne smutnej udalosti, ktorá otriasla celou komunitou.