Vo Francúzsku odsúdili Alžírčanku na doživotie za vraždu a znásilnenie školáčky Loly (12†)

PARÍŽ - Francúzsky súd v piatok odsúdil na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia alžírsku ženu za znásilnenie, mučenie a vraždu školáčky v Paríži z roku 2022. Podľa agentúry AFP je prvou ženou odsúdenou na najvyšší možný trest.
Dáhbija Benkiredová (27) bola uznaná vinnou za znásilnenie, mučenie a vraždu 12-ročnej Loly Davietovej. Prípad vyvolal vlnu protiimigračných nálad, pretože žene vypršala platnosť študentských víz a vo Francúzsku zostala nelegálne. Davietová zmizla v severovýchodnej časti Paríža a jej telo bolo nájdené v kufri v hale budovy, kde pracovali jej otec a matka ako opatrovatelia.
„Pri určovaní primeraného trestu súd zohľadnil nepredstaviteľnú psychickú ujmu, ktorú utrpela obeť a jej rodina v takých násilných a takmer neopísateľných okolnostiach,“ vyhlásil predseda súdu a zdôraznil „extrémnu krutosť týchto trestných činov“. Prokurátor v piatok navrhol pre Benkiredovú doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Páchateľka sa na začiatku súdneho procesu minulý týždeň za svoje činy ospravedlnila. Traja psychiatri potvrdili, že u nej zaznamenali psychopatické sklony a podľa nich netrpí mentálnou chorobou, ktorú by bolo možné vyliečiť.
Konzervatívni a krajne pravicoví politici tento prípad využili na to, aby vyzvali k dôkladnejšiemu dodržiavaniu imigračných zákonov. Matka obete politikov vyzvala, aby prestali zneužívať smrť jej dcéry, vysvetľuje AFP.