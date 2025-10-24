V Alabame popravili muža za vraždu inhaláciou dusíka: Sudkyne hovoria o porušení ústavy

WASHINGTON - Muž z amerického štátu Alabama, odsúdený za vraždu z roku 1993, bol vo štvrtok popravený inhaláciou dusíka. Tento spôsob usmrtenia vyvolal kritiku zo strany troch sudkýň Najvyššieho súdu USA, podľa ktorých môže byť v rozpore s americkou ústavou. Informuje o tom agentúra AP.
Anthony Boyd (54) bol vyhlásený za mŕtveho o 18.33 h miestneho času (piatok 1.33 h SELČ) v nápravnom zariadení Williama C. Holmana v meste Atmore, uviedli úrady. Boyd bol odsúdený na smrť za účasť na vražde Gregoryho Huguleya. Podľa prokurátorov ho pomohol upáliť, pretože muž nezaplatil dlh za kokaín v hodnote 200 dolárov. Svedok obžaloby uviedol, že Boyd zviazal Huguleymu nohy a potom ho iný muž polial benzínom a zapálil. Boyd vždy trval na svojej nevine.
Alabama začala inhaláciu dusíka ako spôsob popravy používať minulý rok. Pri tejto metóde sa na tvár odsúdeného nasadí plynová maska, ktorá nahradí dýchateľný vzduch čistým dusíkovým plynom, čo spôsobí smrť z dôvodu nedostatku kyslíka, vysvetľuje AP. Tento spôsob popravy bol doposiaľ v Spojených štátoch vykonaný sedemkrát v Alabame a raz v Louisiane.
Najvyšší súd USA taktiež zamietol Boydovu žiadosť
Boydovi právnici požiadali federálnu sudkyňu, aby popravu zastavila a metódu usmrtenia podrobila dôkladnejšiemu preskúmaniu, no žiadosť zamietla. Najvyšší súd USA vo štvrtok popoludní taktiež zamietol Boydovu žiadosť, aby ho usmrtila popravná čata.
Sudkyňa Sonia Sotomayorová spolu s ďalšími dvomi sudkyňami Najvyššieho súdu rozhodnutie ostro kritizovali. S odvolaním sa na svedecké opisy minulých popráv inhaláciou dusíka Sotomayorová argumentovala, že existujú „narastajúce a nepretržité dôkazy“, že táto metóda je protiústavná. Alabama tvrdí, že akékoľvek trasenie alebo lapanie po dychu, ktoré väzni prejavujú počas popráv inhalácie dusíkom, sú z veľkej časti mimovoľné reakcie spôsobené nedostatkom kyslíka, dodáva AP.