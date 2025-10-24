Dvojnásobná vražda predavačiek v Česku: Mladík dostal deväť rokov väzenia

PRAHA - Za dvojnásobnú vraždu dvoch predavačiek v Hradci Králové z februára tohto roka uložil súd 17-ročnému mladíkovi trest deväť rokov väzenia a umiestnenie v detenčnom ústave. Podľa znalcov trpí agresívnym sadizmom, čo je jeden z najzávažnejších typov sexuálnej deviácie. Vzhľadom na nízky vek mu hrozilo maximálne desaťročné väzenie. V piatok to uviedol server Novinky.cz.
Okrem toho Krajský súd v Hradci Králové rozhodol, že mladík musí pozostalým zaplatiť škodu 19 miliónov korún (približne 780.000 eur). Server poukázal na to, že do 20. februára, keď k vraždám došlo, nevykazoval mladík žiadne známky správania, ktoré by pôsobili ako varovný signál. V tento deň prišiel do obchodu Action v Hradci Králové a nožom zaútočil na dve predavačky vo veku 19 a 38 rokov. Obe neskôr napriek snahe záchranárov zraneniam podľahli. Na súde potom zaznelo, že ženy mali bodné rany na hlave, krku, trupe a horných končatinách.
Mladík mal už od desiatich rokov myšlienky, že by mohol niekoho zabiť
Server iDNES.cz uviedol, že chlapec sa podľa sudcu učil za pekára, ale od septembra 2023 až do februára 2025 v podstate nič nerobil. Jeho matka s druhom ho opakovane vyzývali, aby si našiel nejakú prácu, ale on to odmietal s tvrdením, že do 18 rokov ho musia živiť. Čas trávil sledovaním televízie a hraním počítačových hier. Podľa sudcu uviedol, že najradšej hral Call of Duty a podobné strieľacie hry.
Sledoval tiež horory, pričom mu pri nich išlo podľa neho najmä o to, ako v nich ľudia zomierajú. Mladík mal podľa slov sudcu už od desiatich rokov myšlienky, že by mohol niekoho zabiť, pričom čím bol viac v strese a cítil problémy, tým boli tieto myšlienky intenzívnejšie.