Nové DETAILY v prípade znásilnenia a vraždy Slovenky na Filipínach: Michaelu zavraždili najhľadanejší ZLOČINCI!

AKLAN - Filipínska polícia v pondelok zatkla ďalších dvoch podozrivých z vraždy a znásilnenia Slovenky Michaely M., ktorej telo našli v marci tohto roku v opustenej kaplnke na ostrove Boracay. Ako vyplýva zo správy denníka The Manila Times, ide o najhľadanejších zločincov.
Filipínska polícia 12. marca popoludní miestneho času objavila telo nezvestnej slovenskej občianky v opustenej kaplnke na ostrove Boracay v provincii Aklan. Polícia obeť identifikovala ako 23-ročnú Michaelu M. zo Slovenska, ktorá sa dočasne zdržiavala v turistickom stredisku na ostrove Boracay. Podľa vyšetrovania sa telo obete našlo v opustenej kaplnke v štádiu rozkladu a bez spodnej bielizne.
Mrazivé DETAILY vraždy Slovenky na Filipínach! Opis jedného z obvinených, TAKTO sa to celé v osudný deň odohralo
O týždeň neskôr sa k vražde a znásilneniu priznala jedna osoba, ktorá zároveň poukázala na dvoch svojich komplicov. Zatknutí podozriví sú 29-ročný Rajel Lacorte, tretí najhľadanejší človek v meste Malay, a 38-ročný Ronald Saron, vôbec najhľadanejšia osoba v provincii Aklan. Oboch podozrivých v pondelok zadržali na základe súdneho zatykača zo 17. októbra. Súd neodporučil prepustenie oboch podozrivých na kauciu.
Podľa portálu The Manila Times Sarona zadržali v dedine Yapak na ostrove Boracay v rámci spoločnej operácie stanice mestskej polície Malay, provinčného úradu polície Aklan (APPO), námorného monitorovacieho tímu Boracay a ďalších regionálnych spravodajských jednotiek. Zatykač na Lacorteho bol doručený v Aklane, kde už bol zadržaný za iný trestný čin.
Podozrivý, ktorý sa k činom priznal ešte v marci, vtedy vo svojom vyhlásení uviedol, že bol so Slovenkou spolu s ďalšími dvoma osobami v kaplnke a jeden z jeho spoločníkov udrel Michaelu tvrdým predmetom do hlavy. Trojicu osôb identifikovali prostredníctvom kamerových záznamov, na ktorých boli pred incidentom zachytení spoločne s Michaelou v podniku, kde si kupovali nápoje. Všetci traja podozriví podľa miestnej televízie GMA Network pochádzajú z ostrova Boracay a sú údajne zapojení do nelegálneho obchodu s drogami a ďalších trestných činov.
Slovenka pricestovala na Filipíny na svadbu
Slovenka pricestovala na ostrov 1. marca spolu s ďalším Slovákom, ale ubytovali sa v rôznych hoteloch. Jej egyptskému priateľovi odmietli vstup na Filipíny. Jej kamarát na ostrove povedal, že po skončení pobytu sa Slovenka nevrátila do hotela a nedalo sa jej dovolať. Slovák túto skutočnosť nahlásil na polícii a požiadal obyvateľov o pomoc pri pátraní. Jej zmiznutie nahlásila aj jej filipínska priateľka a ako odmenu za informácie, ktoré by viedli k jej nájdeniu, ponúkala 50-tisíc filipínskych pesos (približne 800 eur).
Jej telo objavili o necelé dva týždne. Prvé správy informovali o bodnej rane do brucha. Z výsledkov pitvy však vyplynulo, že mladá Slovenka zomrela po tupom údere do hlavy. Výsledky pitvy tiež potvrdili, že bola znásilnená. V pitevnej správe sa písalo, že Michaela mala odreniny a hematóm na tvári; pomliaždeniny na bruchu, ľavej ruke a predlaktí; odreniny na pravej ruke a pravom kolene, a taktiež hematóm na ľavom stehne.