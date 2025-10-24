Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

Tragický požiar autobusu: Vyžiadal si najmenej 20 životov

TASR

NAÍ DILLÍ - Najmenej 20 ľudí prišlo v piatok nadránom o život po kolízii a následnom požiari autobusu a motocykla na juhu Indie, uviedla miestna polícia. Informuje o tom agentúra DPA.

K nehode došlo v skorých ranných hodinách miestneho času na okraji mesta Kurnúl v indickom štátne Andrapradéš. V autobuse sa viezlo približne 30 cestujúcich a bol na nočnej jazde na trase medzi mestami Hajdarábád a Bengalúru. Podľa polície sa doposiaľ podarilo identifikovať 12 tiel obetí, kým deväť ešte na identifikáciu len čaká. Niektoré z tiel sú „silne spálené“, dodala polícia vo vyhlásení. Osemnástim pasažierom sa z horiaceho autobusu podarilo uniknúť a hospitalizovali ich so zraneniami v rozsahu od ľahších po závažné.

Z výsledkov počiatočného vyšetrovania vyplýva, že autobus narazil do motorky, ktorá následne zostala zakliesnená pod jeho palivovou nádržou, v dôsledku čoho nastala explózia a následný požiar, ktorý sa rýchlo šíril po celom vozidle. spresňuje DPA. V čase nehody väčšina pasažierov spala. Tým, čo bdeli, sa podarilo rozbiť okná a vyskočiť, uviedla spravodajská stanica India Today. K nehode došlo ani nie dva týždne po tom, čo 22 pasažierov zahynulo pri požiari autobusu 14. októbra v severoindickom štáte Rádžastán, pripomína DPA. Vyšetrovanie tejto udalosti naznačuje, že požiar bol spôsobený podozrením zo skratu v klimatizačnom systéme vozidla a únikom plynu, informoval denník Times of India.

