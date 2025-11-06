OBROVSKÝ výbuch v NEW YORKU, do vzduchu šľahali plamene! Viacero osôb utrpelo zranenia

NEW YORK – V jednej z najchudobnejších a najnebezpečnejších štvrtí New Yorku číha nebezpečenstvo na každom rohu. Uprostred tohto týždňa zobudil miestnych veľký výbuch. Predchádzal tomu požiar, ktorý vznikol za dosiaľ nevysvetliteľných okolností. K zraneniam a popáleninám prišlo viacero osôb.
V newyorskej mestskej časti Bronx medzi ulicami Intervale Avenue a Kelly Street vypukol v stredu 5. novembra obrovský požiar. Hasiči FDNY (Fire Dept New York) dostali hlásenie o 19:06 miestneho času. Informuje o tom New York Post s tým, že po príchode záchranných tímov na miesto nešťastie nastal obrovský výbuch. Ten mali spôsobiť viaceré parkujúce vozidlá, ktoré sa chytili od ohňa.
Museli rýchlo konať
Polícia opisuje celú situáciu spôsobom, že "do neba vystúpila obrovská ohnivá guľa". K zraneniam malo prísť sedem hasičov. Traja z nich utrpeli ťažké popáleniny a previezli ich do nemocnice Jacobi. Piati skončili s popáleninami na rukách a tvári. Výbuch sa podarilo zachytiť na video. Plamene siahali do výšky viac ako desať metrov.
Šéf hasičov FDNY John Esposito sa pred médiami vyjadril, že na chodníku, kde vypukol požiar, bolo mnoho odpadu a sutín. "K výbuchu došlo len krátko po našom príchode. Popáleniny, ktoré utrpeli naši hasiči, sú vážne, ale nie život ohrozujúce. Všetci sú pri vedomí a komunikujú," dodal. Hlavný lekár v nemocnici Jacobi, Sheldon Temperman očakáva, že zranení sa čoskoro zotavia.
Vyšetrovanie
Úrady dodali, ze hasiči dostali požiar pod kontrolu o 20:19 miestneho času. Fotografie, ktoré sa objavili po uhasení, zobrazujú zhorený asfaltový chodník pokrytý sadzami a nespálený odpadom. Do týchto chvíľ sa nevie, čo požiar vyvolalo. Celý prípad je v štádiu vyšetrovania. V doterajšom priebehu neboli hlásené žiadne ďalšie zranenia.