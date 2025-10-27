Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

Požiar domu v Budatínskej Lehote! Vznikla škoda za 10-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Profesionálni hasiči z Kysuckého Nového Mesta a Žiliny zasahovali v nedeľu (26. 10.) večer pri požiari rodinného domu v Budatínskej Lehote, mestskej časti Kysuckého Nového Mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri požiari vznikla škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur.

Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený o 19.25 h. Požiarom bola zasiahnutá celá obytná časť, podkrovie aj strecha neobývaného rodinného domu. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakým a dvoma C prúdmi, jedným D prúdom dohášali skryté ohniská v pivnici. Na odvetranie priestorov použili pretlakový ventilátor, následne priestory skontrolovali termokamerou,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.

Pomáhali dobrovoľní hasiči

Doplnilo, že profesionálnym hasičom pri zásahu pomáhali dobrovoľní hasiči z Oškerdy, Kysuckého Nového Mesta a Budatínskej Lehoty. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Požiarom vznikla majiteľovi domu škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur, uchránené hodnoty presahujú 30.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči s tým, že pri požiari sa nikto nezranil.

