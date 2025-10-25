Rozpačitý Trump NEVEDEL odpovedať na jednoduchú otázku: Aké odškodné? Ja to nerobím pre peniaze!

WASHINGTON – Šéf Bieleho domu sa opäť raz presvedčil, že jeho slová, ktoré vypustí na verejnosti, zaznamenávajú médiá. Počas nedávneho tlačového brífingu ho redaktorka istého média zaskočila otázkou, na ktorú nevedel spočiatku odpovedať. Týkala sa pritom situácie, ktorú sám prezident prednedávnom žiadal vyšetriť.
Počas jednej z posledných tlačových konferencií, ktoré sa konali v Oválnej pracovni Bieleho domu, sa dostal prezident Spojených štátov amerických do úzkych. Z publika totiž zaznela otázka, ktorá sa týkala priamo jeho obvinenia ešte v čase, keď prezidentský úrad viedol jeho predchodca Joe Biden.
Denník The New York Times odhalil, že prezident Trump podal v dvoch predchádzajúcich rokoch tj. 2023 a 2024 dve sťažnosti, v ktorých žiadal náhradu škody za početné porušenie práv voči svojej osobe. Údajne má ísť o sumu až 230 miliónov dolárov (198 304-tisíc eur).
Problémom je, že za federálne vyšetrovanie môže Trump skutočne dostať finančné odškodné, pretože vysoké pozície ministerstva spravodlivosti zastávajú jeho ľudia (Republikánska strana).
Nič o tom nevie
Keď Trumpa konfrontovali počas brífingu, zostal zaskočený a povedal, že o tejto téme nemá ani potuchy. "Požadujete od ministerstva spravodlivosti, aby sa zaoberalo federálnym vyšetrovaním voči vašej osobe, pričom žiadate odškodné. O akú sumu sa jedná?" zaznela otázka od médií.
"Hmm, kompenzácia pre koho? A aké odškodné? Ja nedostanem žiadnu kompenzáciu, nerobím to pre peniaze. Vzdal som sa sumy za odškodné," odpovedal rozhorčený Trump.
Poukázal pritom na súdne spory a pokiaľ skutočne dostane nejaké odškodné, poznamenal, že celú sumu daruje na charitu, alebo financie poskytne na rekonštrukciu Bieleho domu. "Takéto rozhodnutie by muselo prejsť aj mojím schválením. A bolo by veľmi zvláštne, keby som odklepol odškodné, v ktorom by som zaplatil sám sebe," poznamenal.
The New York Times poznamenáva, že takáto situácia nemá v dejinách USA obdoby, pretože Trump ako prezidentský kandidát napriek stíhaniu federálnych orgánov napokon voľby vyhral. Prevzal kontrolu nad štátnymi úradmi, ktoré teraz musia preskúmať jeho žaloby.
Trumpove šťažnosti
Prvú žalobu podal Trump koncom roku 2023. Týkala sa niekoľkých údajných porušení jeho práv, keď ho FBI aj špeciálna prokuratúra vyšetrovala v kauze "ruského zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016". Trump voľby napokon vyhral a prvýkrát zasadol do prezidentského kresla.
Druhú sťažnosť podal v lete 2024. Obviňuje v nej kroky FBI, ktoré mali viesť k narušeniu jeho súkromia, keď v roku 2022 prehľadávali jeho rezidenciu Mar-a-Lago na Floride a hľadali v nej utajované dokumenty. Okrem toho obviňuje aj ministerstvo spravodlivosti z nezmyselného stíhania za zneužitie citlivých informácií po tom, ako prezidentský úrad musel prepustiť Joeovi Bidenovi.
1 euro = 1,16 USD