Šéf NATO po stretnutí v Bielom dome: Trump bol jediný, ktorý mohol počas vojny hovoriť s Putinom

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
ČTK

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump bol jediným človekom, ktorý mohol otvoriť komunikačný kanál s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uprostred vojny na Ukrajine. Podľa webu CNN to dnes po stretnutí so šéfom Bieleho domu povedal generálny sekretár NATO Mark Rutte. Uvítal tiež stredajšie americké sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti, ktorými chcú Spojené štáty prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina ukončiť vyše tri roky trvajúci konflikt.

"(Trump) vo februári začal dialóg s prezidentom Putinom. A myslím si, že bol jediným, kto skutočne mohol tento komunikačný kanál otvoriť," povedal Rutte po stretnutí s prezidentom Spojených štátov. Šéf NATO sa tiež vyjadril k americkým sankciám na ruské ropné spoločnosti Rosnefť, Lukoil a desiatky ich dcérskych spoločností. Rozhodnutie USA privítal a zároveň vyzval na väčší tlak na Moskvu, aby vojnu ukončila. 

Šéf NATO po stretnutí
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

"To, čo prezident (Trump) týmito sankciami robí, je samozrejme vyvíjanie väčšieho tlaku na obe strany, v tomto prípade na Rusko. Ide o to uistiť sa, že Putin pochopí, že Trumpova vízia z tohto víkendu, teda prímerie, zastavenie sa na súčasnej (vojnovej) pozícii, musí byť teraz prvý krok," povedal Rutte.

Vyjdaril sa aj k otázke amerických raketiet Tomahawk

Na otázku, či by Ukrajine mali byť dodané americké rakety Tomahawk, šéf Severoatlantickej aliancie odpovedal, že je na jednotlivých štátoch, aby sa rozhodli, čo napadnutej krajine dodajú. NATO v tomto nezaujíma žiadne stanovisko, dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s Trumpom minulý týždeň nezískal Tomahawky, s ktorými by jeho krajina mohla útočiť na Rusko. Americký prezident naopak uviedol, že Moskva a Kyjev by mali uzavrieť mier na súčasnej línii bojov. Zelenskyj v stredu uviedol, že je to dobrý kompromis, ale že si nie je istý, či ho podporí aj Putin. Súčasné frontové línie ako východisko k rokovaniam s Ruskom presadzuje Ukrajina dlhodobo, odmieta sa ale zaviazať akýmkoľvek formálnym územným ústupkom v prospech agresora. Rusko teraz okupuje asi pätinu ukrajinského územia.

