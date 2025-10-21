Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Americký prezident Trump podpísal s Austráliou dohodu o vzácnych zeminách a kritických mineráloch

prezident USA Donald Trump (druhý zľava) a austrálsky premiér Anthony Albanese (vľavo) počas ich stretnutia vo Washingtone
prezident USA Donald Trump (druhý zľava) a austrálsky premiér Anthony Albanese (vľavo) počas ich stretnutia vo Washingtone (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump podpísal s austrálskym premiérom Anthonym Albanesom dohodu o zlepšení prístupu ku kritickým minerálom a vzácnym zeminám, keďže USA sa snažia znížiť závislosť od ich dodávok z Číny. Informuje o tom Bloomberg.

„Asi o rok budeme mať toľko kritických minerálov a vzácnych zemín, že nebudete vedieť, čo s nimi,“ povedal Trump v pondelok (20. 10.) v Bielom dome počas stretnutia s austrálskym premiérom. Albanese uviedol, že dohoda predstavuje dodávky v hodnote 8,5 miliardy USD (7,29 miliardy eur). Privítal pakt o mineráloch a vzácnych zeminách ako „posun spolupráce oboch krajín na ďalšiu úroveň“. Dohoda bude zahŕňať spracovanie vzácnych zemín Austráliou, ktorá na to má „kapacitu“. USA a Austrália sa zaviazali tiež chrániť svoje domáce trhy pred „nekalými obchodnými praktikami“, a to aj prostredníctvom prijatia obchodných štandardov, ktoré zahŕňajú „cenové spodné hranice alebo podobné opatrenia“, podľa textu dohody, ktorý rozposlal Albaneseho úrad vlády.

USA a Austrália na základe dohody v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov investujú viac ako 1 miliardu USD do prvých projektov, po ktorých budú nasledovať ďalšie projekty v oboch krajinách. Jeden projekt bude zahŕňať aj Japonsko, uviedol austrálsky premiér. Dokument neobsahuje podrobnosti o tom, ktoré subjekty by toto financovanie mali poskytnúť.

Austrália chce využiť svoje nerastné bohatstvo ako strategickú výhodu

Austrálsky premiér sa snaží posilniť vzťahy s USA a využiť bohatstvo svojej krajiny v oblasti kritických nerastov ako páku. Rozhodnutie Číny zaviesť bezprecedentné vývozné obmedzenia na vzácne zeminy otriasol ekonomikami na celom svete, pričom americký minister financií Scott Bessent minulý týždeň vyhlásil, že spojenci vrátane Austrálie rokujú o jednotnej reakcii.

Austrália, ktorá vlastní štvrté najväčšie ložiská vzácnych zemín na svete, sa snaží etablovať ako životaschopná alternatíva k Číne, pokiaľ ide o ich dodávky. Vzácne zeminy sú kľúčové na výrobu polovodičov, pre obranné technológie, obnoviteľné zdroje energie a ďalšie odvetvia. V Austrálii má tiež základňu jediný producent tzv. ťažkých vzácnych zemín mimo Číny - spoločnosť Lynas Rare Earths. Trump v pondelok uviedol, že obaja lídri diskutovali o „obchode, ponorkách a množstve iného vojenského vybavenia“. Americký prezident naliehal na Canberru, aby zvýšila výdavky na obranu z približne 2 % na 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je krok, ktorému Austrália doteraz odolávala.

