Turisti POZOR! V Taliansku zavádzajú RADIKÁLNE zmeny: OBROVSKÉ poplatky za výjazd záchranárov, TOTO sa nebude tolerovať

RÍM – Turisti, ktorí uviaznu v Alpách je obohratá pesnička, ktorá si takmer vždy vyžaduje výjazd horských záchranárov. Častokrát ide pritom o nerozvážne konanie, kedy turisti zvolia nevhodnú obuv, neberú ohľad na zmeny počasia alebo nemajú potrebné vybavenie na zdolávanie horských masívov. Taliani sa rozhodli spraviť pri podobných prípadoch radikálne zmeny.
Za záchranu v talianskych horách by od začiatku budúceho roka mohli nerozvážni turisti platiť častejšie. Počíta s tým návrh rozpočtu na budúci rok, o ktorom informuje okrem iného aj il Giornale. Návrh zahŕňa spoplatnenie pátracích a záchranných akcií Finančnej polície, ktorá v Taliansku prevádzkuje mimo iných aj horskú záchrannú službu. Konkrétne sumy určí Ministerstvo financií.
Tri pravidlá
V návrhu sa uvádza, že "záchranné operácie budú spoplatnené v prípadoch úmyselného porušenia pravidiel, hrubej nedbanlivosti alebo neopodstatnených žiadostí". V praxi to bude znamenať, že pokiaľ niekto zavolá vysokohorských záchranárov na miesto nešťastia, kde bude evidentne porušené jedno z vyššie uvedených pravidiel, neminie ho mastná pokuta.
Návrh rozpočtu počíta s tým, že budú spoplatnené pátracie a záchranné akcie Finančnej polície, keď sa zachránený ocitol v núdzovej situácii úmyselne či z vlastného zavinenia. Podľa návrhu rozpočtu by však mali pokrývať náklady na personál, palivo či opotrebovanie strojov použitých pri záchrannej akcii.
Taliansky zdroj udáva aj príklad z praxe, kedy už turisti po dosiahnutí vrcholu zavolali na tiesňovú linku, pretože nemali sily zísť z vrcholu do bezpečia. "V takýchto situáciách môžu zachránári zasahovať na inom mieste, kde skutočne niekto bojuje o život," upozorňuje portál.
Súčasné znenie zákona
Opatrenie obsiahnuté v návrhu rozpočtu , ktorý môže ešte pozmeniť parlament, sa týka len Finančnej polície. V talianskych horách však zasahujú aj záchranári horskej služby CNSAS, ktorú však organizujú jednotlivé regióny. Obvykle nie je možné podľa zákona spoplatniť zásahy, ktoré skončia hospitalizáciou zachráneného alebo aspoň príjmom na pohotovosti v nemocnici.
Niektoré regióny, napríklad Benátsko a Piemont, však vyberajú poplatky aj za tieto zásahy, ak sú mimoriadne nebezpečné. Poplatky sa obvykle pohybujú vo výške stoviek eur.
Údaje CNSAS za rok 2024 ukazujú, že počet zachránených medziročne mierne klesol na 11 800 ľudí. V talianskych horách vlani zahynulo 466 ľudí, o 25 menej ako v roku 2023.