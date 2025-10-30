Reforma justície v taliansku prekonala poslednú prekážku: Čaká ju referendum

RÍM - Horná komora talianskeho parlamentu, Senát, schválila vo štvrtok kontroverznú reformu súdneho systému. Príslušný ústavný zákon podporilo 112 senátorov, 59 bolo proti a deväť sa zdržalo hlasovania, informuje agentúra DPA a ANSA.
Na schválenie reformy reagovali opoziční senátori hlasnými prejavmi nesúhlasu. Niektorí držali transparenty s nápisom „Nie neobmedzenej moci“. Potleskom, naopak, reagovali senátori z trojkoalície premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá je pri moci od októbra 2022. Keďže reforma mení ústavu, no predtým nezískala potrebnú dvojtretinovú väčšinu ani v dolnej komore parlamentu, Poslaneckej snemovni, budú o nej musieť hlasovať občania v referende, ktoré sa pravdepodobne uskutoční na jar. Referendum je pre Meloniovú značné riziko, pretože vo väčšine prípadov ústavné dodatky v takýchto hlasovaniach neprešli.
Reforma súdnictva je jednou z kľúčových iniciatív Meloniovej pravicovej koalície. Zahŕňa reštrukturalizáciu súdnictva, ktorého časť je podľa Meloniovej politicky spriaznená s ľavicovou opozíciou a sťažuje prácu pravicovej vláde. Reforma okrem iného oddeľuje kariérne dráhy prokurátorov a sudcov a znemožňuje prechod medzi týmito dvoma pozíciami. Podľa predkladateľov to zabráni riziku, že medzi nimi budú prepojenia, čo by mohlo viesť k tomu, že obžalovaní nebudú mať spravodlivý proces.
Koalícia tvrdí, že je potrebné upraviť rovnováhu síl medzi politikou a súdnictvom
Zriadiť sa majú aj nové samosprávne orgány pre sudcov a prokurátorov. Na procese menovania členov týchto orgánov sa bude podieľať parlament, čo politikom poskytne nepriamy vplyv na personálne rozhodnutia, konštatuje DPA. Vládnuca koalícia tvrdí, že je potrebné upraviť rovnováhu síl medzi politikou a súdnictvom a že súdne konania musia byť rýchlejšie a ústretovejšie k občanom.
Mnohé združenia sudcov a opozičné strany boli dôrazne proti reforme, pričom tvrdia, že oslabí súdnictvo a mohla by dostať prokurátorov pod kontrolu výkonnej moci. Meloniovú obvinili z pokusu o ovplyvňovanie súdnictva prostredníctvom menovania sudcov, ako sa to podľa nich stalo v USA a Maďarsku.
Okrem reformy súdnictva pripravuje vláda ďalšiu ústavnú zmenu, a to priamu voľbu premiéra občanmi, ktorú nazýva „matkou všetkých reforiem“. Premiéra v súčasnosti navrhuje prezident, zvyčajne je to líder strany, ktorá zvíťazila vo voľbách. Okrem toho by najsilnejšia strana získala 55 percent kresiel prostredníctvom väčšinového bonusu, aby sa zabezpečila jej stabilita. Od konca druhej svetovej vojny malo Taliansko 69 vlád.