Blamáž pri cvičení: Neuveriteľné, čo sa stalo! Vojaci a policajti začali po sebe strieľať

ERDING - Tréning nemeckej armády pri meste Erding sa skončil nepochopiteľnou prestrelkou. Vojaci a policajti po sebe strieľali – jedni slepými, druhí ostrými. Dvaja ľudia utrpeli zranenia.
Z cvičenia sa stal incident
Cvičenie vojenskej polície Bundeswehru v obci Altenerding, neďaleko Mníchova, sa malo niesť v pokojnom duchu. Vojaci v maskáčoch so samopalmi však vystrašili miestnych obyvateľov natoľko, že zavolali políciu.
Keď sa na miesto dostavili policajné hliadky, vojaci ich omylom považovali za súčasť simulácie. V domnienke, že ide o súčasť scenára, spustili paľbu slepými nábojmi. Policajti, ktorí o cvičení nemali informácie, opätovali paľbu ostrou muníciou.
Výsledkom bol zranený vojak, ktorý utrpel zásah do tváre, a ďalší zranený účastník incidentu.
Blikajúce svetlá, chaos a uzavreté cesty
Po krátkej prestrelke sa situácia zmenila na skutočnú núdzovú operáciu. Do Altenerdingu dorazili sanitky, policajné vozidlá aj vrtuľník, potvrdilo riaditeľstvo polície Horného Bavorska. Ulice v okolí boli okamžite uzavreté a doprava skolabovala.
Na športovisku, kde v tom čase trénovali futbalisti, musel byť tréning okamžite prerušený. Hráči sa na pokyn organizátorov presunuli do šatní a zostali tam, kým situácia nebola pod kontrolou. „Nemohli sme dovnútra ani von,“ opísal pre denník Münchner Merkur jeden zo svedkov.
Všetky ďalšie tréningy v oblasti boli z preventívnych dôvodov zrušené.
Nedorozumenie, ktorému sa dalo predísť
Podľa miestnych médií ide o súčasť väčšieho vojenského cvičenia Marshal Power, ktoré v regióne prebieha až do konca mesiaca. Zdá sa však, že o operácii neboli informované všetky policajné stanice.
Incident teraz vyšetrujú bezpečnostné orgány. Bundeswehr aj polícia sľubujú, že preveria komunikačné kanály, ktoré zlyhali.