Rusi predstavili novú zbraň: Na fronte ju nasadia proti Ukrajine, TOTO bude jej primárny cieľ

MOSKVA - Použitie nových zbraní a zbraňových systémov môže na ukrajinskom fronte zvrátiť priebeh vojny. Uvedomujú si to aj Rusi, ktorí mali nasadiť do boja robotický stroj s najnovším bojovým laserom. Analytici sú však skeptickí vo či viacerým parametrom.
Rusi mali predstaviť najnovší bojový laser Ignis, ktorý nasadili na robotický pozemný pásový dron. Ako píše Defence Blog, predviesť ho mali počas nedávnych vojenských cvičení. Laserový systém je namontovaný na pásovom robotickom vozidle (UGV) Kurier. Rusi vyhlasujú, že jeho cieľom je ničenie protitankových mín z bezpečnej vzdialenosti.
Odstránenie mín
Laser Ignis na obrázkoch, ktoré sa spočiatku šírili len ruskými sociálnymi sieťami, najprv zameria protitankové míny TM-62 a následne dôjde k ich prepáleniu "koncentrovaným laserovým lúčom". Údajne mali byť zničené bez detonácie.
Systém sa dá použiť ako podpora pri útoku na odmínovanie oblasti. Ruské zdroje uvádzajú, že dosah laseru je do 200 metrov. Rusi sa už dlhšiu dobu snažia vyvinúť laserové systémy na dlhšie vzdialenosti. Ktoré by účinnejšie odrážali letecký útok nepriateľa. Tentoraz ide o zbraň na kratšie vzdialenosti.
Laserový systém ale napriek tomu nadväzuje na vývoj systémov protivzdušnej obrany, kým je napríklad aj Peresvet. Primárna úloha tohto systému spočíva v tom, že nepriateľa oslepí (primárne ruské satelity) a teda vyradí na chvíľu z boja. Nejde teda o zbraň, ktorou hlavnou úlohou je ničenie.
Problémy
Ruskí propagandisti prezentujú túto zbraň ako pokrok ruskej armády. Odborníci ale poukazujú na viacero problémov. Potrebuje obrovské množstvo energie a lúč sa navyše oslabuje pri hustom dyme, daždi alebo v prašnom prostredí. Okrem toho by pracoval veľmi dlho, pokiaľ by dostal za úlohu zneškodniť väčšie množstvo výbušnín.
Laserové zbrane patria vo vojenskej sfére k čoraz využívanejším zbraňovým systémom. Aj preto nie je žiadnym prekvapením, že do svojej výzbroje ich zavádza čoraz viac krajín, ktoré navyše pracujú na ich zdokonaľovaní.