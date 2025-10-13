Pondelok13. október 2025, meniny má Koloman, zajtra Boris

Šokujúce odhalenie: Za Merkelovej Nemecko cvičilo ruských vojakov! Tesne pred anexiou Krymu

Angela Merkelová a Vladimir Putin
Angela Merkelová a Vladimir Putin (Zdroj: AP Photo/Pavel Golovkin, Pool)
BERLÍN - Nemecký týždenník Der Spiegel odhalil málo známu kapitolu zo záveru éry Angely Merkelovej. Ešte krátko pred anexiou Krymu v roku 2014 nemeckí vojaci trénovali Rusov v modernom vojenskom výcvikovom centre Altmark a zbrojársky gigant Rheinmetall chystal obchody za stovky miliónov eur.

Keď sa z bývalých súperov stali „bratia vo zbrani“

Podľa zistení Der Spiegelu spolupracovalo Nemecko s Moskvou v oblasti výcviku a technológií intenzívnejšie, než sa doteraz vedelo. Na výcvikovom priestore Altmark pri Magdeburgu, ktorý prevádzkuje firma Rheinmetall, nemeckí vojaci učili svojich ruských kolegov viesť moderný boj.

Tento výcvikový komplex, označovaný za „vojenský klenot Bundeswehru“, bol po zjednotení Nemecka vybavený systémom simulujúcim reálne podmienky vojny. Lasery nahrádzali ostrú muníciu, senzory v reálnom čase sledovali „straty“ a všetky údaje sa prenášali do centrálneho servera.

Vtedajší projekt s názvom Duel Simulator ohromil ruských generálov natoľko, že Moskva začala vyjednávať o výstavbe vlastného centra podľa nemeckého vzoru.

Miliónové kontrakty a ruské ambície

V roku 2011 podpísali Nemecko a Rusko kontrakt v hodnote 135 miliónov eur na výstavbu obdobného tréningového centra v Povolží. Cieľom bolo vycvičiť až 30-tisíc vojakov ročne a v budúcnosti vybudovať osem podobných centier po celej krajine. Rheinmetall mal dodať kompletnú technológiu – od laserových senzorov až po pyrotechniku simulujúcu výbuchy.

Nemecký generál vo výslužbe Josef Niebecker, ktorý v tom čase pôsobil ako vojenský atašé v Moskve, pre Der Spiegel potvrdil, že vláda nariadila úradníkom „vyhovieť ruským žiadostiam o spoluprácu, ako len to bude možné“.

Vtedajší minister obrany Thomas de Maizière dokonca hovoril o „bezpečnostnom záujme Nemecka“ na „dobre vyzbrojenej a modernej ruskej armáde“.

Plány ako pre spojencov NATO

Spolupráca sa mala ešte rozšíriť. V rokoch 2009 až 2013 sa pripravovala výmena styčných dôstojníkov: nemecký mal pôsobiť v generálnom štábe Ruska a ruský dôstojník mal nastúpiť na veliteľstvo Bundeswehru v Strausbergu. Ten už absolvoval jazykovú prípravu a nástup mal 1. októbra 2014. Mal mať prístup aj k interným dokumentom a strategickým diskusiám – právomoci, ktoré sú zvyčajne vyhradené len pre spojencov NATO.

Na leto 2013 boli dokonca naplánované spoločné manévre pri fínskych hraniciach, no po protestoch pobaltských krajín Berlín svoju účasť na poslednú chvíľu zrušil.

Po Kryme prišiel stop

Po ruskej anexii Krymu v marci 2014 Berlín všetku vojenskú spoluprácu ukončil a zbrojovke Rheinmetall zrušil exportné licencie. Firma sa bránila žalobou vo výške 120 miliónov eur, no nemecké súdy jej nároky zamietli.

Technológia určená pre Rusko – vrátane viac ako 300 laserových modulov – skončila v skladoch v Bremerhavene, kde neskôr zhrdzavela. Po roku 2022 sa uvažovalo, že by mohla byť použitá na Ukrajine, no materiál sa ukázal ako nepoužiteľný.

Rusko pokračovalo vlastnou cestou

Napriek zrušeným plánom Moskva otvorila výcvikové stredisko v Povolží sama. V roku 2021 tam prebehlo rozsiahle cvičenie Západ s účasťou približne 200-tisíc vojakov, ktorého sa zúčastnil aj prezident Vladimir Putin. Aká technológia bola pri výcviku použitá, nie je známe.

Generál Niebecker dnes hovorí, že je vďačný, že projekt s Ruskom sa napokon neuskutočnil v plnom rozsahu. „Bohu vďaka, že sa to skončilo. Obával som sa, že by Rusko mohlo získať vojenskú prevahu,“ uviedol pre Der Spiegel.

