Brusel mení pravidlá! Nové podmienky na získanie vodičských preukazov: Pribudnú otázky, upravia sa aj ďalšie veci

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili novelu pravidiel Európskej únie o vodičských preukazoch, ktorej cieľom je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť počet dopravných nehôd. Tie si každoročne vyžiadajú takmer 20.000 životov v rámci EÚ, informuje vyhlásenie EP.

V testoch na získanie vodičského preukazu budú po novom aj otázky týkajúce sa rizík mŕtveho uhla, zvládania asistenčných systémov vodiča, bezpečného otvárania dverí a rizík spojených s telefonovaním počas jazdy. Europoslancom sa podarilo presadiť požiadavky na výcvik a skúšanie nových vodičov, v ktorých sa kladie dôraz na lepšie vnímanie možného ohrozenia chodcov, detí, cyklistov či iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Mali by platiť 15 rokov

Vodičské preukazy by vo všetkých členských štátoch mali platiť 15 rokov pre vodičov motoriek a áut, pričom krajiny, v ktorých sa vodičský preukaz používa ako občiansky preukaz, môžu túto platnosť obmedziť na desať rokov. Vodičské preukazy pre vodičov kamiónov a autobusov budú platiť päť rokov. Štáty Únie tiež môžu platnosť vodičských preukazov u vodičov vo veku 65 a viac rokov skrátiť, aby ju podmienili častejšími lekárskymi prehliadkami a absolvovaním kondičných jázd.

Pred získaním prvého vodičského preukazu alebo pri predlžovaní jeho platnosti bude musieť vodič absolvovať lekársku prehliadku, ktorá zahŕňa aj vyšetrenie zraku a srdcovocievneho systému. Členské štáty EÚ sa však môžu rozhodnúť nahradiť túto prehliadku inými hodnotiacimi systémami vytvorenými na vnútroštátnej úrovni.

Skúšobná lehota pre neskúsených vodičov

Po prvýkrát sa v právnych predpisoch EÚ zavádza dvojročná skúšobná lehota pre neskúsených vodičov. Počas tohto obdobia budú pre nich platiť prísnejšie pravidlá a vyššie pokuty, napríklad za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo za nepoužitie bezpečnostných pásov. Novinkou je aj možnosť získať vodičský preukaz na auto už v 17 rokoch, pričom do dovŕšenia 18 rokov budú môcť mladí vodiči jazdiť len pod dohľadom skúseného spolujazdca.

V záujme riešenia nedostatku profesionálnych vodičov bude podľa nových pravidiel možné získať vodičský preukaz na kamión vo veku 18 rokov a na autobus vo veku 21 rokov, ak tieto osoby majú príslušný certifikát alebo preukážu odbornú spôsobilosť. V opačnom prípade bude možné riadiť kamión vo veku 21 a autobus vo veku 24 rokov.

Digitálny vodičský preukaz

Podľa nových pravidiel má digitálny vodičský preukaz uložený v mobilnom telefóne postupne v celej Únii nahradiť tradičný formát vodičského preukazu. Poslanci EP však presadili, aby vodiči mohli naďalej žiadať o vydanie klasického preukazu. Členské štáty EÚ budú mať tri roky na zapracovanie nových pravidiel do svojej legislatívy a ďalší rok na prípravu ich vykonávania. Viaceré z týchto opatrení už pritom platia v niektorých krajinách Únie vrátane Slovenska.

Viac o téme: Vodičák Pravidlá Podmienky Európsky parlament
