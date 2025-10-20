Európsky parlament začne štvordňové zasadnutie: Hlavnými témami sú prímerie v Gaze, zákaz ruských palív aj klimatické plány

ŠTRASBURG - Európsky parlament (EP) v pondelok o 17.00 h odštartuje v Štrasburgu štvordňové plenárne zasadnutie. Ústrednými témami budú rokovania o platnom prímerí v Pásme Gazy a úlohe Európskej únie pri implementácii mierovej dohody, ukončení dovozu fosílnych palív z Ruska či požiadavkách europarlamentu pred konferenciou OSN o zmene klímy (COP30). Predsedníčka EP Roberta Metsolová v stredu napoludnie predstaví laureáta Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2025.
V pondelok budú europoslanci diskutovať o aktualizovaných pravidlách EÚ pre chemikálie s cieľom zvýšiť jednoduchosť a transparentnosť pri hodnotení ich bezpečnosti. Hlasovať o nich budú nasledujúci deň. Vo večerných hodinách sa uskutočnia rokovania s Európskou komisiou (EK) o nedávnom oznámení o pokute 2,95 miliardy eur pre spoločnosť Google za porušenie antitrustových pravidiel.
V utorok ráno sa schôdza začne rozpravou so zástupcami Komisie o úlohe Únie pri zabezpečení a implementácii mierovej dohody v Pásme Gazy, ktorú predstavil americký prezident Donald Trump. Europarlament bude diskutovať o možnostiach podpory riadenia, reforiem Palestínskej samosprávy a obnovy pobrežnej palestínskej enklávy. Súčasťou programu bude počas dňa aj debata o využití zmrazených ruských aktív na financovanie pomoci Ukrajine v rámci navrhovanej takzvanej „reparačnej pôžičky“ - keď by Ukrajina ruské peniaze vrátila až vtedy, čo jej Moskva zaplatí vojnové reparácie. Tento plán podporuje napríklad šéfka EK Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz.
Rada sa sústredí na Ukrajinu a Blízky východ
Poslanci EP tiež budú hlasovať o dvoch právnych predpisoch na zriadenie rámca EÚ pre monitorovanie lesov a očakáva sa potvrdenie aktualizácie pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov vrátane opatrení proti bezohľadným zahraničným vodičom, uvádza bulletin EP. Popoludní sa poslanci budú EK pýtať na jej priority na budúci rok, ktoré budú zverejnené v ten istý deň.
Tretí deň schôdze sa začne rozpravou o štvrtkovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, ktoré sa bude venovať vojne na Ukrajine, situácii na Blízkom východe, konkurencieschopnosti, dostupnosti bývania či migrácii. Súčasťou ďalšieho programu bude debata o návrhu legislatívy zameranej na ukončenie všetkého dovozu plynu a ropy z Ruska a o možných ďalších opatreniach a odstránení medzier v dovoze cez tretie krajiny.
EP sa pripravuje na COP30 summit
Europoslanci sa budú zaoberať požiadavkami EP pred klimatickým summitom COP30 v Brazílii, pričom dôraz sa zameria na zníženie závislosti EÚ od fosílnych palív a urýchlenie energetickej transformácie. O uznesení k tejto téme budú hlasovať vo štvrtok.
Na slávnostnom zasadnutí EP v stredu napoludnie vystúpia v pléne bieloruskí opoziční lídri Sviatlana a Siarhej Cichanovskí. Počas dňa sa uskutoční aj rozprava o situácii v Bielorusku a hlasovanie o uznesení. EP v ten deň prijme aj svoje stanovisko k návrhu rozpočtu EÚ na budúci rok pred začiatkom rokovaní s členskými štátmi a bude hovoriť o obvineniach, že maďarská vláda špehovala inštitúcie Európskej únie.
Hlasovanie o ukončení posúvania času
Vo štvrtok ráno sa poslanci zamerajú na hodnotenie opatrení a dosiahnutého pokroku v boji proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách, s osobitným dôrazom na problematiku zneužívania materstva. Rokovať a hlasovať budú aj o opatreniach na ochranu európskeho filmového priemyslu, ktoré kritizovala administratíva Donalda Trumpa, a o návrhu na ukončenie sezónneho posúvania času v Európe.