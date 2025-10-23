Slovensko takmer zmarilo 19. balík sankcií Európskej únie proti Rusku kvôli obavám o automobilový priemysel

BRUSEL - Slovensko a Česká republika využili októbrové zasadnutie Európskej rady v Bruseli, aby sa ohradili proti zákazu spaľovacích motorov. Slovensko z tohto dôvodu takmer zmarilo 19. balík sankcií EÚ proti Rusku, upozornil týždenník Politico, ktorý zároveň naznačil, že budúci, v poradí 20. balík sankcií, môže a nemusí zasiahnuť ruský koncern Lukoil, informuje bruselský spravodajca TASR.
Podľa týždenníka Slovensko takmer zmarilo 19. súbor sankcií EÚ voči Rusku pre obavy o udržanie konkurencieschopnosti v automobilovom priemysle. Politico s odvolaním sa na slová nemenovaného diplomata EÚ uviedol, že Slovensko využíva diskusie o klíme na bruselskom summite na opätovné otvorenie tejto témy, a pripomenul, že slovenská vláda tvrdí, že zákaz spaľovacích motorov do roku 2035 nie je realistickým cieľom pre európske automobilky.
Do týchto diskusií sa po boku slovenskej delegácie zapojila aj Česká republika, ktorá uviedla, že Praha netrpezlivo očakáva návrh Európskej komisie (EK). Tento návrh eurokomisia sľúbila predložiť do konca roka a mal by zahŕňať reformu nariadenia, ktoré upravuje predaj bezemisných motorových vozidiel od roku 2035.
Litva žiada sankcie EÚ voči Lukoilu
Ďalším momentom summitu, ktorý sa spája so sankciami EÚ voči Moskve, je návrh litovského prezidenta Gitanasa Nausédu. Ten vo štvrtok dopoludnia vyzval ostatných lídrov EÚ, aby sa v ďalšom balíčku sankcií eurobloku zamerali na ruský ropný koncern Lukoil. Nauséda to navrhol po tom, ako v stredu (22. 10.) USA zaradili ruské spoločnosti Lukoil a Rosnefť na svoj čierny zoznam, čo zároveň znamená prvé sankcie administratívy Donalda Trumpa voči Rusku. Podľa litovského prezidenta by uvalenie sankcií na Lukoil zasadilo ruskej ekonomike „veľkú ranu“.
Podľa Politico si EÚ všimla americké sankcie na ruskú energetickú firmu, ako sa však pre týždenník vyslovil nemenovaný predstaviteľ Európskej komisie, Únia by sa pred takýmto krokom musela najskôr odpútať od spoločnosti Lukoil. Zástupca EK spresnil, že Únia musí túto záležitosť „rozmotať“. Dodal, že EÚ už pracuje na zavedení zákazu transakcií s ruským energetickým koncernom a treba nájsť spôsob, ako sa odpútať od položiek, ktoré ju spájajú s Lukoilom ešte skôr, ako voči spoločnosti uvalí sankcie.