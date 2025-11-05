Letecká katastrofa v USA: VIDEO Kamera zblízka zachytila zrútenie obrovského stroja

LOUISVILLE - V americkom Kentucky sa v noci zrútilo nákladné lietadlo MD-11F spoločnosti UPS. Po náraze do zeme následne explodovalo a zahynulo najmenej sedem ľudí. Stroj, ktorý mal za sebou 34 rokov služby, už patril medzi typy určené na postupné vyradenie.
Nočnú oblohu pri medzinárodnom letisku v Louisville preťal obrovský záblesk a následná ohnivá vlna. Nákladné lietadlo McDonnell-Douglas MD-11F spoločnosti UPS sa nedokázalo udržať vo vzduchu a krátko po pokuse o štart sa zrútilo. Podľa informácií zostali na mieste mŕtvi traja členovia posádky aj štyria ľudia na zemi.
Stroj, ktorý havaroval, bol vyrobený pred viac ako tromi desaťročiami. Svoju kariéru začal v osobnej leteckej doprave u Thai Airways a až v roku 2006 prešiel do flotily UPS. Spoločnosť ešte v roku 2023 oznámila plán postupne vyraďovať trojmotorové MD-11F a nahrádzať ich modernejšími typmi.
Zábery zachytili výbuch, lietadlo údajne horelo už pred pádom
Podľa správy agentúry AP zachytila kamera blízko letiska okamih nárazu aj následnú explóziu. Tesne pred katastrofou však niektoré zábery ukazovali, že ľavý motor lietadla bol v plameňoch už pri pokuse o vzlet.
Let UPS 2976 smeroval na Havaj, čo znamenalo, že nádrže boli plné. Na palube malo byť približne 144-tisíc litrov paliva. Po dopade vypukol masívny požiar, na ktorý nasadili stovky hasičov, uvádza CNN.
Obete na palube aj na zemi, varovanie pre obyvateľov
Guvernér Kentucky Andy Beshear potvrdil smrť siedmich ľudí a upozornil, že počet obetí sa môže zvýšiť. Havária zasiahla prevádzku Kentucky Petroleum Recycling a poškodený bol aj neďaleký podnik s autodielmi.
Úrady okamžite varovali obyvateľov v okolí. Najprv bol nariadený zákaz vychádzania v okruhu ôsmich kilometrov z obáv pred ďalšími výbuchmi či únikom škodlivín. Neskôr sa zóna zmenšila približne na jeden a pol kilometra.
Letisko Muhammada Aliho dočasne zastavilo všetky odlety aj prílety. UPS pozastavila triedenie zásielok v obrovskom uzle UPS Worldport, ktorý denne spracuje približne 300 letov a zamestnáva tisíce ľudí. Louisville je považovaný za „mesto UPS“ – prakticky každý tam podľa CNN pozná niekoho, kto pre firmu pracuje.
Príčina zatiaľ nejasná
Vyšetrovanie len začína. Na miesto dorazili tímy amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy a inšpektori FAA. Doteraz nie je jasné, čo presne spôsobilo fatálne zlyhanie stroja.