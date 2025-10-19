FIASKO počas policajného cvičenia! Zásahovka VTRHLA do nesprávnej školy: Vyľakané deti a učitelia

VARNSDORF - Českí policajti pri štvrtkovom taktickom cvičení vo Varnsdorfe na Děčínsku nechtiac vstúpili do zlej budovy školy. Cvičenie sa malo konať v budove bývalej základnej školy, prvosledová hliadka však omylom vstúpila do priľahlej budovy gymnázia, ktorá nebola súčasťou scenára. Pedagógovia ani žiaci o ničom nevedeli a poriadne sa vyľakali.
Cvičenie bolo zamerané na koordináciu činností a postupov v prípade útoku agresora ozbrojeného strelnou zbraňou. Riaditeľ detských policajtov sa bezprostredne po incidente vedeniu školy ospravedlnil. Udalosť vyhodnotí vnútorný kontrolný orgán. V sobotu to povedal hovorca krajskej polície Kamil Marek.
"Udalosť bude štandardne vyhodnotená príslušným vnútorným kontrolným orgánom, ktorý posúdi okolnosti zásahu a navrhne prípadné spresnenie metodiky pre ďalšie cvičenia," doplnil Marek. Pri taktických cvičeniach sa všetci zúčastnení zameriavajú na odhalenie všetkých nastalých nedostatkov. "Sú následne vyhodnotené, aby sme sa im v prípade skutočného zákroku dokázali vyvarovať," dodal Marek.
Vyľakaní žiaci aj učitelia
Policajti podľa vyjadrenia varnsdorfského starostu Jána Šimka (STAN) pre server Novinky.cz prítomných žiakov a učiteľov vyľakali. "Zasahujúci policajti si pritom mysleli, že ide o figurantov a že to dobre hrajú. Až po chvíli zistili, že niečo nesedí. To už im ale volali velitelia, že vliezli do inej budovy," opísal sled udalostí starosta. Policajti sa potom podľa neho presunuli do správnej budovy, kde sa cvičenie tiež odohralo. Podľa informácií ČTK sa na postup polície zatiaľ nikto z rodičov žiakov nesťažoval.
Policajti o taktickom cvičení v objekte bývalej základnej školy na Seifertovej ulici informovali na svojom webe. O incidente sa v správe nezmienili. "S pomocou figurantov bola navodená situácia, pri ktorej útočník zaútočil strelnou zbraňou na prítomných žiakov a učiteľov školy a následne aj proti zakročujúcim policajtom," uviedla tlačová hovorkyňa Eliška Kubíčková.
Cvičenie simulovalo prijatie prvotného oznámenia o útoku na tiesňovú linku 158 cez príchod policajtov na miesto a ich postup v samotnom objekte a blízkom okolí zameraný na zabezpečenie bezpečnosti osôb až po zadržaní páchateľa.