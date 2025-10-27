Mladí lídri v programe Teach Next už 10 rokov prinášajú zmenu do škôl

BRATISLAVA - Absolventom zároveň prešlo rukami viac ako 20-tisíc detí vrátane tých zo sociálne slabšieho prostredia. Mladí lídri v programe Teach Next na Slovensku už desať rokov prinášajú zmenu do škôl a menia životy tisícok detí k lepšiemu. V rámci programu sa doteraz podarilo pripraviť 123 lídrov odhodlaných meniť školy. Absolventom zároveň prešlo rukami viac ako 20.000 detí vrátane tých zo sociálne slabšieho prostredia. Program realizuje nezisková organizácia Teach v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Slovenské školstvo čelí mnohým výzvam a jeho reforma je mimoriadne dôležitá. Nemôže však byť úspešná bez kvalitných ľudí, ktorí majú chuť a potenciál meniť školy k lepšiemu. Program dlhodobo pomáha pritiahnuť do školstva nové talenty, ktoré prinášajú inovatívne prístupy a energiu na zmenu,“ skonštatovala generálna riaditeľka sekcie strategických priorít ministerstva Lívia Svetlošáková.
Program Teach Next
Program Teach Next je dvojročný program pre absolventov vysokých škôl a mladých profesionálov. Získajú platenú prácu v školstve a intenzívny tréning líderských zručností s podporou mentora. Jeho cieľom je prostredníctvom mladých talentov prispieť k zlepšovaniu vzdelávania na školách a rovnosti šancí pre všetky deti na Slovensku.
Od roku 2014 absolvovalo program 123 mladých lídrov a ďalších 22 aktuálne pôsobí na školách. Teach spolupracuje so 14 školami na celom Slovensku a program podporuje 250 osobností z oblasti biznisu a spoločenského života. Za desať rokov investovala organizácia do rozvoja slovenského školstva 6,5 milióna eur, prevažne zo súkromných zdrojov. „Medzi našimi členmi máme šesť držiteľov prestížneho ocenenia Forbes 30 pod 30,“ priblížil zakladateľ organizácie Teach na Slovensku Stanislav Boledovič.
Uplatnili sa
Z absolventov pracuje aktuálne 33 v inštitúciách, 30 v sociálnych inováciách a neziskových organizáciách a 19 zostalo pracovať na školách. Za sebou majú aj založenie siedmich organizácií a iniciatív v oblasti vzdelávania a vydanie troch kníh. Medzi absolventov patrí napríklad Edita Fabián Hilgartová, ktorá v rámci programu pôsobila ako učiteľka na košickom sídlisku Luník IX a zostala tam aj po jeho skončení. Anna Viľchová zasa po absolvovaní programu spoluzaložila program Emocionálny Kompas, teda program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa.
Nezisková organizácia Teach zároveň predstavila novú náborovú kampaň pre ďalší ročník Teach Next. Kampaň „Skipni fázu zlých džobov“ motivuje čerstvých absolventov vysokých škôl alebo mladých profesionálov preskočiť neinšpiratívne začiatky budovania kariéry a hneď nastúpiť do práce, ktorá dáva zmysel. Prvé kolo prihlášok do programu uzatvárajú 5. decembra.