Trumpov tím zvažuje možnosť stretnutia s Kim Čong-unom pri ceste do Ázie

WASHINGTON - Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažujú možnosť stretnutia amerického prezidenta so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas nadchádzajúcej Trumpovej cesty do Ázie. Uviedla to dnes stanica CNN s odvolaním sa na osoby informované o tejto záležitosti.
Zatiaľ žiadna príprava na schôdzku
Americkí činitelia podľa zdrojov CNN doteraz nezačali s prípravami na schôdzku ani s Pchjongjangom nezačali komunikovať napriamo, ako tomu bolo počas niektorých fáz Trumpovho prvého funkčného obdobia. Severná Kórea nijako nereagovala, keď ju Trumpova administratíva oslovila na začiatku tohto roka, uviedli zdroje pre CNN.
Niektorí činitelia oslovení CNN vyjadrovali skepsi ohľadom možnosti, že sa schôdzka medzi Trumpom a Kimom počas nadchádzajúcej cesty do Ázie nakoniec uskutoční. Administratíva sa teraz sústredí skôr na dojednanie stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vzhľadom na eskalujúce obchodné spory medzi USA a Čínou.
Záujem o stretnutie
V auguste Trump vyjadril záujem stretnúť sa s lídrom Severnej Kórey po tom, ako prijal v Bielom dome juhokórejského prezidenta I Če-mjonga. Ten pozval Trumpa na summit Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC) v Južnej Kórei na prelome októbra a novembra a povedal, že summit by mohol byť pre Trumpa ideálnou príležitosťou pre stretnutie s Kimom. Trump bol voči myšlienke stretnutia otvorený a povedal Imu, že sa ňou bude zaoberať.
Podľa severokórejských médií vyjadril aj Kim ochotu stretnúť sa s Trumpom počas prejavu pred parlamentom minulý mesiac.
Počas svojho prvého funkčného obdobia sa Trump zišiel s Kimom celkom trikrát - v júni 2018 v Singapure, vo februári 2019 vo Vietname a júni 2019 v demilitarizovanej zóne na silne opevnenej hranici oddeľujúcej obe Kórey. Tieto vrcholné stretnutia však z pohľadu USA neviedli k svojmu hlavnému cieľu, a to zastaviť severokórejský jadrový program.