Trump prepúšťa z väzenia bývalého kongresmana Santosa odsúdeného za podvod a krádež identity

JERUZALEM — Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že zmiernil trest 37-ročnému bývalému republikánskemu kongresmanovi Georgeovi Santosovi, ktorého v apríli odsúdili na viac ako sedem rokov väzenia za podvod a krádež identity. Informovali o tom agentúry AP a AFP.
„Práve som podpísal zníženie trestu, vďaka ktorému Georgea Santosa OKAMŽITE prepustia z väzenia,“ napísal Trump v piatok na svojej platforme Truth Social. „George Santos bol v istom zmysle ‚darebákom‘, ale v našej krajine je veľa darebákov, ktorí nie sú nútení odsedieť si sedem rokov vo väzení,“ dodal. V tejto súvislosti spomenul demokratického politika Richarda Blumenthala, ktorý „takmer dvadsať rokov vyhlasoval, že je hrdým vietnamským veteránom“ a nakoniec sa ukázalo, že je to „úplný a totálny podvodník“, ktorý vo Vietname nikdy nebol.
Santos bol podľa Trumpa dlho v samoväzbe a „podľa všetkého s ním veľmi zle zaobchádzali. „Santos mal aspoň odvahu, presvedčenie a inteligenciu, aby VŽDY VOLIL REPUBLIKÁNOV,“ konštatoval americký prezident. Agentúra AFP pripomenula, že zmiernenie trestu prezidentom sa líši od milosti v tom, že pôvodné odsúdenie zostáva v platnosti, ale vynesený trest sa redukuje.
Exkongresman Santos odsúdený za podvody a krádež
Santos bol odsúdený po tom, čo sa minulý rok priznal, že klamal sponzorom počas predvolebnej kampane a ukradol identitu 11 ľuďom vrátane svojich rodinných príslušníkov, aby získal dary na kampaň. Peniaze od sponzorov prevádzal na svoj osobný účet a hradil z nich okrem iného luxusné dovolenky, ošetrenia botoxom či kúpu luxusného tovaru z Talianska. V rámci dohody o vine a treste Santos tiež súhlasil so zaplatením pokuty vo výške približne 580-tisíc dolárov.
Santos bol zvolený do Snemovne reprezentantov v treťom okrsku New Yorku v roku 2022. Následne sa začali objavovať odhalenia o nepravdivých tvrdeniach politika o jeho vysokoškolskom vzdelaní, kariére, rodine a náboženstve. Santos si napríklad vymyslel titul z elitnej univerzity či úspešnú kariéru vysokoškolského volejbalistu. Falošne tiež tvrdil, že je žid a že pracoval pre investičnú banku Goldman Sachs a bankový konglomerát Citigroup. V máji 2023 Santosa obvinili z podvodu, prania špinavých peňazí, krádeže verejných prostriedkov a klamania Snemovne reprezentantov. V októbri boli obvinenia rozšírené o krádež identity.
Trumpova milosť
Do svojho vylúčenia zo Snemovne reprezentantov začiatkom decembra 2023 tam Santos približne rok pôsobil ako zástupca jedného newyorského okresu a prezentoval sa ako podporovateľ Donalda Trumpa. Stal sa len tretím vylúčeným zákonodarcom za viac ako 150 rokov. Santos z väzenia pravidelne prispieval do The South Shore Press, miestnych novín vychádzajúcich na Long Islande. V článku z 13. októbra sa priamo obrátil na Trumpa a odvolal sa na svoju lojalitu k prezidentovej agende a Republikánskej strane.
Znížením Santosovho trestu tak Trump po návrate do Bieleho domu pokračuje v omilosťovaní bývalých republikánskych politikov. Koncom mája udelil milosť bývalému kongresmanovi Michaelovi Grimmovi, republikánovi z New Yorku, ktorého v roku 2015 odsúdili za daňové podvody. Trump tiež v máji udelil milosť bývalému guvernérovi Connecticutu Johnovi Rowlandovi, ktorého politická kariéra sa skončila korupčným škandálom a dvoma federálnymi trestami odňatia slobody.