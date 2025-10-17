Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Trump označil nové clá voči Číne za neudržateľné: Vinu však pripísal Pekingu

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump považuje nové clá, ktorými hrozí Číne, za ekonomicky neudržateľné, trvá však na tom, že za eskaláciu napätia nesie zodpovednosť Peking. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Nie je to udržateľné, ale tak to číslo vyzerá,“ uviedol Trump pre televíznu stanicu Fox News v odpovedi na otázku, či celkovú colnú sadzbu vo výške 157 % považuje za ekonomicky udržateľnú. Dodal, že Čína ho k tomuto kroku „donútila“ a že svoju hrozbu stále považuje za súčasť plánu, ktorý by mohol fungovať.

Minulý týždeň Trump pohrozil dodatočnými clami vo výške 100 % na čínsky dovoz do USA a ďalším sprísnením kontroly vývozu softvéru do Čínskej ľudovej republiky s účinnosťou od 1. novembra. Peking predtým oznámil, že rozšíri svoje kontroly vývozu vzácnych zemín. Vzhľadom na eskaláciu obchodného sporu sa s napätím očakáva stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, ktoré bolo pôvodne naplánované na koniec októbra. Trump pre Fox News zopakoval, že má záujem o schôdzku. „Stretneme sa o niekoľko týždňov,“ dodal.

Dostálová vyzýva seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke
Dostálová vyzýva seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke
Správy
KDH k aktuálnej politickej situácii
KDH k aktuálnej politickej situácii
Správy
V ankete Strom roka zvíťazila jabloň planá z obce Žiar v okrese Liptovský Mikuláš
V ankete Strom roka zvíťazila jabloň planá z obce Žiar v okrese Liptovský Mikuláš
Správy

Rezort školstva posilňuje bezpečnosť
Rezort školstva posilňuje bezpečnosť na vysokých školách: Vyčlení ďalší milión eur
Domáce
Poslanci prerokovali návrhy ministerstva
Poslanci prerokovali návrhy ministerstva školstva o financovaní škôl a školskej správe
Domáce
Štyri pacientky po zrážke
Štyri pacientky po zrážke rýchlikov pri Turni nad Bodvou prepustili z nemocnice: Tri zostávajú hospitalizované
Domáce
Inšpekcia varuje: 3 nebezpečné výrobky v predaji. Hrozí vážny úraz, peniaze vám musia vrátiť
Inšpekcia varuje: 3 nebezpečné výrobky v predaji. Hrozí vážny úraz, peniaze vám musia vrátiť
Banská Bystrica

Pamela Genini bola zavraždená.
Tragická smrť krásnej modelky: Našli ju mŕtvu v jej byte! Vedľa krvácal jej partner
Zahraničné
Miloš Zeman
Bývalý prezident Miloš Zeman skončil opäť v nemocnici: Podstúpiť musel akútnu operáciu!
Zahraničné
Pred českým Kauflandom sa
Šialenstvo v potravinách! Zákazníci sa pobili o zlacnený cukor: V radách stáli od skorých ranných hodín
Zahraničné
Donald Trump
Trump označil nové clá voči Číne za neudržateľné: Vinu však pripísal Pekingu
Zahraničné

FOTO Porotkyňa zo SuperStar zahodila
Porotkyňa zo SuperStar zahodila blond hrivu: Krátky zostrih a... veď vyzerá ako Meg Ryan!
Domáci prominenti
STRACH o ikonickú Brigitte
STRACH o ikonickú Brigitte Bardot (91): Je v NEMOCNICI... Operácia kvôli VÁŽNEJ CHOROBE!
Zahraniční prominenti
Rýchly PREVOZ do nemocnice...
Rýchly PREVOZ do nemocnice... Herec Hrušinský vo VÁŽNOM stave: SKOLABOVALI mu pľúca!
Domáci prominenti
Sia Furler
Hviezdu vyjde ROZVOD poriadne draho: EX žiada výživné 230-tisíc mesačne... Aby mohol žiť v LUXUSE!
Zahraniční prominenti

Šialený CHAOS na palube:
Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI
Zaujímavosti
Príroda ako na dlani
Príroda ako na dlani a nezabudnuteľné výhľady: Toto je 5 najkrajších rozhľadní v Európe
dromedar.sk
Televízny kvíz rozdelil divákov:
Televízny kvíz rozdelil divákov: Pre niektorých najľahšia otázka v histórii, iní ju vôbec nepochopili! Poznáte odpoveď?
Zaujímavosti
FOTO Tehotenstvo jej úplne zmenilo
Šokujúca zmena tváre počas tehotenstva: VIDEO Žena sa nemohla pozrieť do zrkadla! PREBOHA, to ako vyzerá?
Zaujímavosti

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!

HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 12. kola Tipsport ligy
HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 12. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Napriek penalizácii získala medailu: Fantastický výkon mladej Slovenky na MS
Napriek penalizácii získala medailu: Fantastický výkon mladej Slovenky na MS
Ostatné
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
ATP
HK Nitra – Vlci Žilina: Online prenos zo semifinálovej reprízy a šlágra 12. kola Tipsport ligy
HK Nitra – Vlci Žilina: Online prenos zo semifinálovej reprízy a šlágra 12. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Rady, tipy a triky
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Motivácia a inšpirácia
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Rady a tipy
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy

To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
Veda a výskum
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Bezpečnosť
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Armádne technológie
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Technológie

Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň

Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže

Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Partnerské vzťahy
Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Pamela Genini bola zavraždená.
Zahraničné
Tragická smrť krásnej modelky: Našli ju mŕtvu v jej byte! Vedľa krvácal jej partner
Miloš Zeman
Zahraničné
Bývalý prezident Miloš Zeman skončil opäť v nemocnici: Podstúpiť musel akútnu operáciu!
Pred českým Kauflandom sa
Zahraničné
Šialenstvo v potravinách! Zákazníci sa pobili o zlacnený cukor: V radách stáli od skorých ranných hodín
Maroš Žilinka
Domáce
Žilinka zasiahol: Posvieti si na dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja!

