Trump označil nové clá voči Číne za neudržateľné: Vinu však pripísal Pekingu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump považuje nové clá, ktorými hrozí Číne, za ekonomicky neudržateľné, trvá však na tom, že za eskaláciu napätia nesie zodpovednosť Peking. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Nie je to udržateľné, ale tak to číslo vyzerá,“ uviedol Trump pre televíznu stanicu Fox News v odpovedi na otázku, či celkovú colnú sadzbu vo výške 157 % považuje za ekonomicky udržateľnú. Dodal, že Čína ho k tomuto kroku „donútila“ a že svoju hrozbu stále považuje za súčasť plánu, ktorý by mohol fungovať.
Minulý týždeň Trump pohrozil dodatočnými clami vo výške 100 % na čínsky dovoz do USA a ďalším sprísnením kontroly vývozu softvéru do Čínskej ľudovej republiky s účinnosťou od 1. novembra. Peking predtým oznámil, že rozšíri svoje kontroly vývozu vzácnych zemín. Vzhľadom na eskaláciu obchodného sporu sa s napätím očakáva stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, ktoré bolo pôvodne naplánované na koniec októbra. Trump pre Fox News zopakoval, že má záujem o schôdzku. „Stretneme sa o niekoľko týždňov,“ dodal.