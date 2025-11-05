Veľvyslanectvo v Hanoji varuje pred tajfúnom Kalmaegi vo Vietname

BRATISLAVA - Veľvyslanectvo SR v Hanoji upozorňuje cestujúcu verejnosť, že tajfún Kalmaegi zasahuje stredný Vietnam. Podľa predpovede sa najsilnejšie účinky očakávajú v stredu a vo štvrtok (6. 11.). Búrka môže zosilnieť na vietor s rýchlosťou 150 až 166 kilometrov za hodinu a zasiahne centrálne a južné provincie Vietnamu od Da Nangu po Khanh Hoa. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
„Očakávajú sa prudké vetry, výdatné zrážky a vysoké vlny, ktoré môžu spôsobiť záplavy v nížinných oblastiach, zosuvy pôdy v horských regiónoch a narušenie dopravných spojení. V pobrežných oblastiach môžu vlny dosahovať výšku až desať metrov a hrozí poškodenie infraštruktúry a prerušenie dodávok elektrickej energie,“ upozornilo ministerstvo.
Najviac zasiahnuté sú tieto provincie
Najviac zasiahnuté sú pobrežné provincie Quang Ngai, Da Nang, Hue a Dak Lak, kde miestne úrady prijali krízové opatrenia a vyzývajú obyvateľov i turistov, aby zostali v bezpečných priestoroch a rešpektovali pokyny záchranných zložiek.
Rezort odporúča občanom SR, nachádzajúcim sa v krajine, zvýšiť opatrnosť a sledovať vývoj počasia prostredníctvom miestnych médií, dodržiavať pokyny vietnamských úradov, civilnej ochrany a bezpečnostných zložiek a vyhnúť sa cestám do postihnutých oblastí, najmä do regiónov so zvýšeným rizikom zosuvov pôdy a záplav. Počítať by mali s možnými zdržaniami, zmenami letov alebo rušením spojov. Radí tiež zabezpečiť si dostatočné zásoby pitnej vody a základných potrieb. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.