Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Rumunskí hasiči v Bukurešti našli telo tretej obete po výbuchu v obytnej budove

pri silnom výbuchu v obytnej budove v Bukurešti zahynuli najmenej traja ľudia
pri silnom výbuchu v obytnej budove v Bukurešti zahynuli najmenej traja ľudia (Zdroj: TASR/AP Photo)
TASR

BUKUREŠŤ - Rumunským hasičom v Bukurešti sa v piatok večer podarilo vyzdvihnúť aj telo tretej obete, ktorá zahynula pri výbuchu v obytnej budove, informovala tlačová kancelária rumunského Inšpektorátu pre núdzové situácie (ISUBIF). Informuje o tom agentúra Agerpres.

Pri silnom výbuchu na piatom a šiestom poschodí osemposchodovej obytnej budovy v rumunskej Bukurešti prišli v piatok o život traja ľudia a ďalších najmenej 13 utrpelo zranenia. Polícia momentálne prípad vyšetruje pod dohľadom prokuratúry. Podľa vyhlásenia plynárenskej spoločnosti Distrigaz Sud zásahové tímy vo štvrtok zastavili dodávku plynu do budovy a zamestnanci spoločnosti následne zapečatili pripojovací ventil. V piatok ráno po ďalšom hlásení o zápachu plynu však zistili, že pečať bola narušená.

Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy. Miestne médiá napísali, že pri výbuchu sa dve poschodia takmer celé zrútili a viaceré pod nimi zostali poškodené. Explózia rozbila okná na budove neďalekej strednej školy, informoval spravodajský portál Hotnews.ro.

Ďalšie zo Zoznamu