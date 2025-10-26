Česká turistka si v Malej Fatre poranila nohu: Pošmykla sa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TERCHOVÁ - Česká turistka sa v nedeľu popoludní pošmykla na turistickom chodníku v oblasti Poludňového grúňa a poranila si nohu. Žene pomáhali horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojom webe.
Horskí záchranári 70-ročnú turistku po príchode vyšetrili, zranenú končatinu jej zafixovali a pripravili ju na evakuáciu z terénu. Následne ju transportovali k chate, odkiaľ ju terénnym vozidlom HZS previezli do Štefanovej, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.