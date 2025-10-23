Výbuch v továrni neďaleko Čeľabinsku: Zahynulo najmenej deväť ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MOSKVA - Pri dvoch explóziách vo fabrike v ruskom meste Kopejsk východne od Čeľabinsku zahynulo najmenej deväť ľudí. V noci na štvrtok o tom informoval miestny gubernátor Alexej Teksler na Telegrame. Informuje o tom agentúra TASS a Reuters.
„Zatiaľ bolo potvrdených deväť obetí. Päť ďalších osôb sa zranilo. Overujeme informácie o nezvestných osobách,“ napísal Teksler. Zranení sú vo vážnom stave a boli prevezení do nemocnice.
Na mieste v súčasnosti zasahujú záchranné zložky, ktoré sa snažia dostať pod kontrolu požiar vyvolaný explóziami. Podľa gubernátora nič nenasvedčuje tomu, že incident je akýmkoľvek spôsobom spojený s aktivitami dronov.