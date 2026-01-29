Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Irán sa pripravuje na vojnový stav: Viceprezident Áref žiada záruky a OSN vyzýva na okamžitý dialóg

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Irán musí byť pripravený na vojnu, vyhlásil vo štvrtok prvý iránsky viceprezident Mohammad Rezá Áref. Generálny tajomník OSN António Guterres zároveň Irán a USA vyzýva na dialóg, aby sa predišlo „ničivým následkom“. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

„Dnes musíme byť pripravení na vojnový stav. Našou stratégiou je, že nikdy nezačneme vojnu, ale ak nám bude nanútená, budeme sa brániť,“ citovala Árefa iránska tlačová agentúra IRNA. Viceprezident doplnil, že Irán je pripravený so Spojenými štátmi rokovať, ale „tentokrát chce záruky“.

Šéf OSN Guterres vyzval napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi vyriešiť diplomatickou cestou. „Veríme, že je dôležité, aby existoval dialóg, ktorý umožní dosiahnutie dohody, najmä v súvislosti s jadrovou otázkou, a aby sme sa vyhli kríze, ktorá by mohla mať v regióne ničivé následky,“ uviedol.

Iránska štátna televízia Press TV vo štvrtok informovala, že iránske Revolučné gardy (IRGC) budú mať v nedeľu a pondelok v Hormuzskom prielive vojenské cvičenie s ostrou streľbou. Hormuzský prieliv je celosvetovo najdôležitejšou trasou pre vývoz ropy od jej najväčších producentov v Perzskom zálive, ako sú Saudská Arábia, Irán, Irak a Spojené arabské emiráty.

Viac o téme: ZárukyVojnový stavUSAIránOSNMohammad Rezá Áref
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Juraj Blanár
Slovenská ambasáda v Iráne je prázdna: Blanár nariadil evakuáciu do Baku a varuje pred eskaláciou v regióne
Zahraničné
USS Delbert D. Black
USA posilňujú flotilu pri Iráne: Torpédoborec USS Delbert D. Black dorazil do cieľa, Trump hrozí silou
Zahraničné
Tvrdý úder pre Irán:
Tvrdý úder pre Irán: EÚ označila Revolučné gardy za teroristov, podľa Teheránu ide o strategickú chybu
Zahraničné
Krvavé protesty v Iráne
Krvavé protesty v Iráne majú dohru! EÚ potrestala Eskandara Momeniho a Revolučné gardy tvrdými sankciami
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Prominenti
Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli šviháci: Len takíto muži stoja za hriech!
Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli šviháci: Len takíto muži stoja za hriech!
Prominenti
Adela Vinczeová v šou Trochu inak privítala aj Lenku Šoóšovú
Adela Vinczeová v šou Trochu inak privítala aj Lenku Šoóšovú
Prominenti

Domáce správy

Mária Kolíková
Umlčanie kritiky a demontáž demokracie: Opoziční lídri ostro odsúdili schválenie takzvaného lex Matovič
Domáce
Michalovce získali 3,6 milióna
Michalovce získali 3,6 milióna na moderný zber odpadu: Minister Taraba sľubuje čistejšie mesto a menej skládok
Domáce
Aktualizujeme AKTUÁLNE Parlament schválil lex
AKTUÁLNE Parlament schválil lex Matovič: Novela rokovacieho poriadku aj etický kódex sú realitou!
Domáce
Polícia zastavila vodiča s piatimi druhmi drog v krvi: Odhalili ho podľa nebezpečnej jazdy
Polícia zastavila vodiča s piatimi druhmi drog v krvi: Odhalili ho podľa nebezpečnej jazdy
Nitra

Zahraničné

Baby Rider bola zastrelená
Krásna influencerka Baby Rider je mŕtva: Zastrelili ju priamo na ulici pri protestoch
Zahraničné
Donald Trump a Pete
Armáda USA je pripravená na útok proti Iránu! Hegseth potvrdil, že splnia akýkoľvek Trumpov rozkaz
Zahraničné
Irán sa pripravuje na
Irán sa pripravuje na vojnový stav: Viceprezident Áref žiada záruky a OSN vyzýva na okamžitý dialóg
Zahraničné
Donald Trump
Odzbrojenie Hamasu je na dosah, vyhlásil Trump: USA chcú vykúpiť zbrane a spustiť obnovu Pásma Gazy
Zahraničné

Prominenti

Matej Sajfa Cifra v
Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Domáci prominenti
Halle Berry
Slávna Halle že bude mať tento rok 60? Neexistuje! S tým telom strčí do vrecka aj tridsiatničky
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Šviháci. Na
Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli ŠVIHÁCI: Len takíto muži stoja za hriech!
Domáci prominenti
Alexander Bárta a Juraj
Už dlho sa o ničom nehovorilo? O tom, čo počas nakrúcania spravil Bárta, sa bude!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Má 88 rokov a
Má 88 rokov a hovorí to otvorene: TOTO je najväčšie TABU starších ľudí! Zabudnite na štrikovanie, skočte do postele
Zaujímavosti
Ako bez lekárskych vyšetrení
Ako bez lekárskych vyšetrení spoznať nedostatok bielych krviniek a ako podporiť ich tvorbu
vysetrenie.sk
FOTO Hasičky sa vyzliekli pre
Keď odložili uniformy, všetkým padla sánka: Hasičky ukázali, než by ste čakali! Tajili to aj pred partnermi
Zaujímavosti
Prišli si po ženy,
Prišli si po ženy, skončili v krvavej bitke: Kamaráti sa v uličke hriechu v Bangkoku pobili ako zmyslov zbavení!
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)

Šport

FC Bazilej 1893 – FC Viktoria Plzeň: Online prenos z 8. kola Európskej ligy
FC Bazilej 1893 – FC Viktoria Plzeň: Online prenos z 8. kola Európskej ligy
Európska liga
Ruský reprezentant neveril vlastným ušiam: Tvrdá facka pred ZOH 2026 po hrubej chybe
Ruský reprezentant neveril vlastným ušiam: Tvrdá facka pred ZOH 2026 po hrubej chybe
ZOH 2026 Miláno Cortina
Po takmer 70 rokoch môže prísť obrovský šok: Tradičná česká značka už spoznala definitívu
Po takmer 70 rokoch môže prísť obrovský šok: Tradičná česká značka už spoznala definitívu
Tipsport ELH
Tenisový svet v napätí, Serena Williamsová opäť rozvírila špekulácie: Toto sa ma skutočne pýtate?
Tenisový svet v napätí, Serena Williamsová opäť rozvírila špekulácie: Toto sa ma skutočne pýtate?
WTA

Auto-moto

FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy

Kariéra a motivácia

Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Kariérny rast
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
Kariérny rast
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Vzťahy na pracovisku
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Tradičné jedlá
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Výber receptov

Technológie

Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Armádne technológie
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Umelá inteligencia
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Sponzorovaný obsah
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Filmy a seriály

Bývanie

Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne

Pre kutilov

Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Nábytok
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mužské výpovede o tom, čo ich na ženách sexuálne priťahuje: Tieto ženy uprednostnia pred ostatnými
Sex
Mužské výpovede o tom, čo ich na ženách sexuálne priťahuje: Tieto ženy uprednostnia pred ostatnými
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Baby Rider bola zastrelená
Zahraničné
Krásna influencerka Baby Rider je mŕtva: Zastrelili ju priamo na ulici pri protestoch
AKTUÁLNE Parlament schválil lex
Domáce
AKTUÁLNE Parlament schválil lex Matovič: Novela rokovacieho poriadku aj etický kódex sú realitou!
Dvojitý BIZARNÝ incident na
Zahraničné
Dvojitý BIZARNÝ incident na pumpe: Najskôr šepkajúci muž, potom... Žena v pátraní padla priamo na policajtov
Fico u Macrona: Francúzsky
Zahraničné
Fico u Macrona: Francúzsky prezident hovorí o strategickom prebudení Slovenska

Ďalšie zo Zoznamu