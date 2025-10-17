Bývalý prezident Miloš Zeman skončil opäť v nemocnici: Podstúpiť musel akútnu operáciu!

PRAHA - Miloš Zeman (81) podstúpil akútnu operáciu v jednej z pražských nemocníc. Bývalý český prezident mal na chrbte hnisavý absces, ktorý bolo nutné okamžite chirurgicky odstrániť. Podľa jeho manželky Ivany Zemanovej je po zákroku v poriadku.
Vo štvrtok večer musel bývalý prezident Českej republiky Miloš Zeman podstúpiť operáciu chrbta. Ako informoval portál Blesk.cz, lekári mu odstránili hnisavý absces, ktorý ho mal trápiť už dlhší čas. Správu potvrdil aj Zemanov dlhoročný spolupracovník a vydavateľ jeho kníh Luboš Procházka. Ivana Zemanová dodala, že bývalá hlava štátu sa po operácii cíti dobre.
Dlhodobé zdravotné problémy
Zdravotný stav Miloša Zemana bol v uplynulých rokoch opakovane predmetom pozornosti verejnosti. Počas svojho desaťročného pôsobenia vo funkcii prezidenta (2013 – 2023) musel viackrát vyhľadať lekársku pomoc.
Najvážnejšie problémy mal po parlamentných voľbách v roku 2021, keď strávil 48 dní v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici, z toho časť aj na jednotke intenzívnej starostlivosti. Lekári vtedy uvádzali, že ide o komplikácie spojené s jeho chronickým ochorením. V marci 2024 Zeman opäť skončil v nemocnici, tentoraz kvôli krvnej zrazenine, ktorá spôsobila nedokrvenie nohy. Po operácii bol po 20 dňoch prepustený do domácej starostlivosti.
archívne video
Po skončení mandátu sa Miloš Zeman presťahoval do svojho nového domu v Lánoch, ktorý si nechal postaviť ešte počas výkonu funkcie. Aj napriek zdravotným obmedzeniam sa stále zaujíma o politiku a komentuje aktuálne dianie.
Vo svojej dejvickej kancelárii sa pravidelne stretáva s domácimi i zahraničnými politikmi a ďalšími osobnosťami.