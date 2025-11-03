So Zemanom je zle nedobre: Ďalšia hospitalizácia za krátku dobu, už prehovorí aj rodina!

PRAHA - S bývalou hlavou štátu Českej republiky Milošom Zemanom sa niečo deje. Jeho zdravie si opäť vypýtali hospitalizovanie, pričom ide už o ďalšie v krátkom čase. Na vážnosti celej situácie pridalo aj to, že sa k jeho stavu chystá vyjadriť aj rodina.
Informáciu priniesol portál novinky.cz, pričom Zeman túto skutočnosť potvrdil aj cez sociálnu sieť Facebook. Zeman bol hospitalizovaný v nemocnici v pražskej časti Motol. Absolvuje tam vraj dôležité vyšetrenie. Potvrdil to aj Luboš Procházka z nakladateľstva Olympia, ktorá pravidelne vydává Zemanove knihy. Je to tak už druhá hospitalizácia v pomerne krátkej dobe.
Stanovisko máme očakávať ešte tento týždeň
"Rodina sa k aktuálnemu zdravotnému stavu bývalého prezidenta vyjadrí v priebehu týždňa," skonštatoval Procházka.
"V nedávnej dobe som absolvoval potrebný lekársky zákrok a v najbližších dňoch ma čaká ďalšie plánované vyšetrenie v nemocnici. Cítim sa však lepšie a liečba pokračuje podľa očakávania," uviedol exprezident v statuse.
Zeman bol pritom ešte nedávno hospitalizovaný pre akútnu operáciu abscesu. Ten sa mu vytvoril na chrbte. Pre následnú rekonvalescenciu sa nezúčastnil ani odovzdávania štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade 28. októbra 2025.