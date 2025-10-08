Fico znova rušil program: Zdravotné problémy po ATENTÁTE! Jeho poradca Erik Kaliňák prezradil viac

BRATISLAVA – Predseda vlády Robert Fico znova rušil svoj program pre zdravotné problémy súvisiace s minuloročným atentátom. Premiérov poradca Erik Kaliňák o týchto problémoch povedal viac.
V stredu 1. októbra a vo štvrtok 2. októbra 2025 sa v hlavnom meste Dánska uskutočnili dve významné stretnutia – neformálny samit EÚ a samit Európskeho politického spoločenstva. Rokovania sa týkali ochrany neba pred dronmi po nedávnych incidentoch. Slovensko mal na oboch udalostiach reprezentovať premiér Robert Fico.
Tlačový odbor úradu vlády však na poslednú chvíľu informoval, že účasť Roberta Fico na samite EÚ a EPC je zrušená. „Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa ospravedlnil z účasti na neformálnom samite Európskej rady a samite Európskeho politického spoločenstva z dôvodu zhoršených zdravotných ťažkostí spojených s atentátom,“ uviedli.
Potvrdil to aj jeho poradca Erik Kaliňák. „V kontexte toho, ako mu bolo prestrelené črevo, to sú problémy, ktoré sa zvyknú vracať napriek tomu, že dodržiavate diétu. Niekedy to telo nepoberie,“ povedal v relácii Od Tatier k Bruselu na TN live.
Program rušil viackrát aj v minulosti
Nie je to prvýkrát, čo Fico menil svoj program kvôli svojmu zdravotnému stavu. V máji vyvolali náhle zmeny v jeho programe špekulácie o jeho zdravotnom stave. Debata sa rozvírila po tom, ako zrušil svoj program na 1. mája. Pôvodne avizoval, že odrobí nejaký čas na nočnej zmene v nitrianskej pekárni. Tiež mal vystúpiť s príhovormi v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti Sviatku práce a 21. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Program však na poslednú chvíľu zrušil. Úrad vlády tieto zmeny nijako nevysvetlil. Prvomájové aktivity pritom vždy patrili k Ficovým obľúbeným.
V apríli sa zasa napríklad nezúčastnil dohodnutej debaty s českým exprezidentom Milošom Zemanom. To, že dôvodom bol práve Ficov zdravotný stav, prezradil Zeman, keď povedal, že premiérovi prišlo zle pre zranenie po atentáte.
Koncom apríla nevycestoval do Veľkej Británie, kde mal prednášať študentom Oxfordu. Oficiálnym dôvodom boli iné pracovné povinnosti - musel dať prednosť rokovaniu so zahraničnými investormi pripravenými podporiť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
V polovici septembra mal rečniť v Žiline na tlačovke v súvislosti so systémom štátom podporovaného nájomného bývania. Na poslednú chvíľu však účasť zrušil. Ako ozrejmil úrad vlády, dôvodom boli Ficove zdravotné problémy, tentokrát malo ísť o virózu.
Premiéra Roberta Fica postrelili 15. mája 2024 počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Utrpel viacero strelných poranení, z ktorých najvážnejšie bolo zranenie v oblasti brušnej dutiny. Podstúpiť musel niekoľko operácií.