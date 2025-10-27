Krajská prokuratúra v Trenčíne podala obžalobu na štyri osoby pre poškodzovanie záujmov EÚ

TRENČÍN - Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne podala na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na štyri osoby pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Obžaloba sa týka projektu na zhodnocovanie stavebných odpadov, obvinení mali spreneveriť 5,9 milióna eur z fondov EÚ. Informoval o tom v pondelok hovorca KP v Trenčíne Marián Sipavý.
archívne video
Obvinení podľa prokuratúry podali na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu pod názvom Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov obchodnou spoločnosťou v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktorý bol spolufinancovaný Kohéznym fondom. „Pred poskytovateľom len predstierali splnenie podmienok na jeho vyplatenie, a to dokladmi k priebehu verejného obstarávania, pri ktorom cielene zamlčali personálnu prepojenosť k víťazovi verejného obstarávania. Tiež falošným dokladom o spôsobilosti na samofinancovanie projektu, ako aj faktúrami o úhrade vozidiel a strojných zariadení od obchodnej spoločnosti vystavenými pre obchodnú spoločnosť, ktorých hodnota bola nepravdivo deklarovaná pred poskytovateľom NFP,“ opísal Sipavý.
Tým podľa neho obvinení spreneverili finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie vo výške 5.915.741,41 eura, sumu im vyplatilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako NFP z prostriedkov Kohézneho fondu.