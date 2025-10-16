Nečakané ODHALENIE počas cestnej kontroly! Žiaka autoškoly dostali do úzkych: Čo ste užil? No, perník

BRNO – V Českej republike došlo počas klasickej cestnej kontroly k neuveriteľnému odhaleniu. Keď hliadka zastavila vozidlo autoškoly, absolútne netušila, že odhalí hrubé porušenie zákona. Žiak autoškoly sa môže s vodičským oprávnením rozlúčiť na poriadne dlhú dobu.
Policajti, ktorí hliadkovali v rámci cestnej kontroly na Brněnsku, zastavili okrem iného aj vozidlo autoškoly. Za volantom práve vtedy sedel žiak a robil záverečnú skúšku. Policajti postupovali ako pri bežnej kontrole. Vodičovi, vedľa ktorého sedel jeho inštruktor, spravili dychovú skúšku. Tá vyšla negatívne.
Nasledovať mal test na omamné látky. Napriek tomu, že policajti ho vyzvali k lekárskemu vyšetreniu s odberom krvi a moču, bez udania dôvodu hneď omietol. Policajtom sa to zdalo podozrivé, informuje Polícia Českej republiky.
"Test na omamné a psychotropné látky odhalil prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu," uviedol pre Novinky hovorca polície Petr Vala.
Ako ďalej prezradil, žiak si doplňoval povinné jazdy po tom, ako dostal zákaz riadenia vozidla v autoškole. "Pozitívny výsledok na test najprv odmietal. Napokon sa ale priznal, že pred dňami užil pervitín. Podozrenie policajtov sa tak potvrdilo. Muž mal rozšírené zreničky a bol nervózny," dodal Vala.
Záverečná jazda sa pre žiaka autoškoly skončila. Za priestupok v správnom konaní hrozí v ČR trojročný zákaz riadenia vozidla a pokuta do výšky 75 000 korun (viac ako 3 000 tisíc eur).