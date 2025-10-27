Vodičov čakajú veľké zmeny: Európska únia zavádza nové skúšky, digitálny vodičák aj prísnejšie tresty!

BRUSEL – Na vodičov v celej Európskej únii čakajú zásadné zmeny. Europoslanci schválili novú verziu smernice o vodičských preukazoch, ktorá má zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť počet smrteľných nehôd. Tie si podľa štatistík každoročne vyžiadajú približne 20-tisíc obetí.
Nové pravidlá prinesú prísnejšie skúšky v autoškolách, digitálne vodičské preukazy, povinné lekárske prehliadky aj možnosť udeľovať zákazy vedenia vozidla naprieč celou Európskou úniou. Ich cieľom je zlepšiť úroveň prípravy vodičov a zároveň zabrániť tomu, aby sa dopravní piráti vyhli trestu len preto, že pochádzajú z iného štátu.
Zmeny v skúškach autoškoly
Uchádzači o vodičský preukaz budú po novom testovaní z tém, ktoré doteraz neboli samozrejmosťou – pribudnú otázky o rizikách mŕtveho uhla, o správnom používaní asistenčných systémov vozidla, o bezpečnom otváraní dverí či o rizikách telefonovania počas jazdy. Dôraz sa bude klásť aj na ohľaduplnosť voči chodcom, cyklistom a deťom, teda najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky.
Súčasťou nových pravidiel bude aj dvojročná skúšobná lehota pre neskúsených vodičov. Počas tohto obdobia budú platiť prísnejšie postihy za priestupky – napríklad pri jazde pod vplyvom alkoholu, nepoužití bezpečnostných pásov či prekročení rýchlosti. Cieľom je naučiť mladých vodičov väčšej zodpovednosti v prvých rokoch po získaní vodičského oprávnenia.
Pred získaním alebo obnovením vodičského preukazu bude potrebná lekárska prehliadka, ktorá zahŕňa vyšetrenie zraku aj srdcovocievneho systému.
Veľkou novinkou bude aj zavedenie digitálneho vodičského preukazu. Ten si vodiči budú môcť uložiť priamo do mobilu, čím sa postupne nahradí klasická plastová kartička. Európsky parlament však presadil, aby zostala zachovaná aj možnosť požiadať o tradičný formát preukazu.
Tvrdšie postihy za vážne priestupky
Nová smernica prinesie aj prelom v oblasti sankcií. Doteraz platilo, že zákaz šoférovania sa vzťahoval len na krajinu, kde bol priestupok spáchaný. Po novom sa bude dať vymáhať naprieč celou Európskou úniou – teda aj v domovskej krajine vodiča. V praxi to znamená, že vodiči, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu či prekročia rýchlosť o desiatky kilometrov za hodinu, už nebudú môcť „utiecť“ pred trestom len preto, že bývajú inde.
Členské štáty majú tri roky na zapracovanie nových pravidiel do svojich zákonov a ďalší rok na ich zavedenie do praxe. Motoristi tak prvé zmeny reálne pocítia až okolo roku 2030.