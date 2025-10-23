Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

NOVÉ ZISTENIA o zdrogovanom vodičovi, ktorý na diaľnici zabil troch ľudí: V USA mal roky NELEGÁLNY pobyt!

Jashanpreet Singh (21) spôsobil na diaľnici pri Los Angeles veľkú reťazovú dopravnú nehodu, pri ktorej zahynuli traja ľudia. V USA bol od roku 2022 nelegálne.
Jashanpreet Singh (21) spôsobil na diaľnici pri Los Angeles veľkú reťazovú dopravnú nehodu, pri ktorej zahynuli traja ľudia. V USA bol od roku 2022 nelegálne. (Zdroj: X/John Jones/Dane )
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

LOS ANGELES – Vodič arabského pôvodu spôsobil počas tohto týždňa obrovskú reťazovú dopravnú nehodu, pri ktorej zahynuli najmenej traja ľudia. Zarážajúce na celej situácii je fakt, že tento muž sa nemal na území USA vôbec zdržiavať. Problém nastal už pri jeho presune cez hranice.

Na diaľnici pri americkom meste Ontário (60 km od Los Angeles) v štáte Kalifornia spôsobil muž pôvodom zo zahraničia veľkú dopravnú nehodu, pri ktorej sa zrazilo hneď niekoľko vozidiel. Ako informuje ABC 7, k nehode došlo v utorok 21. októbra na diaľnici číslo 10 v smere na západné pobrežie. 

Reťazová dopravná nehoda 

Pri nehode zahynuli traja civilisti. Jedným je 54 -ročný muž z Uplandu (meno polícia neuviedla), ďalšie dve osoby utrpeli pri nehode početné popáleniny a ich identifikáciu určia až testy DNA. Ďalší najmenej štyria utrpeli ťažké zranenia a museli byť prevezení do nemocnice. 

Po sociálnych sieťach sa šíri video z palubnej kamery indického vodiča, ktorý svojím vozidlom plnou rýchlosťou nabúral zozadu najprv do bieleho SUV a následne spustil reťazovú reakciu s ďalšími tromi vozidlami. 

Zo smeru jazdy ho odklonil až príves na kamión. Následne ho stočilo doprava, kde ešte nabúral do odstaveného kamióna s otvorenou kapotou. Pri nehode bolo poškodených celkovo až 8 vozidiel. V deň tohto strašného incidentu bola diaľnica v smere na západné pobrežie na niekoľko hodín uzavretá. 

Video je teraz predmetom a dôkazovým materiálom v rámci vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Polícia vykonáva okrem iného aj kontrolu vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu. Vyšetrovatelia chcú vylúčiť akékoľvek mechanické problémy, ktoré by mohli nastať počas jazdy. 

Šokujúce odhalenie identity zatknutého vodiča 

Vodiča už stihla kalifornská polícia identifikovať ako indického štátneho príslušníka pod menom Jashanpreet Singh (21). Tento človek mal podľa záznamov nelegálne vstúpiť do USA už v roku 2022. Tri roky sa mal zdržiavať v Yuba City v severnej časti štátu Kalifornia. Polícia ho zatkla za vedenie vozidla pod vplyvom omamných látok a za neúmyselné zabitie troch ľudí pri dopravnej nehode. 

Viac o téme: DiaľnicaDopravná nehodaUSALos AngelesOntárioKrimiJashanpreet SinghNelegálny pobyt
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mladík zo Sydney, ktorý
Scéna ako z HORORU: Polonahý mladík visel vo vlaku ako bábka! Priviazali ho len popruhmi a lepiacou páskou
Zahraničné
Veľká BITKA na stužkovej:
Veľká BITKA na stužkovej: Vzduchom lietali päste aj poháre! Niekoľko ľudí skončilo v nemocnici
Zahraničné
Sex v hotelovom bazéne
Sex v hotelovom bazéne ich vyšiel poriadne draho: Videli to aj deti! Predvolanie na súd a vysoká pokuta
Zahraničné
Žiarlivá Lenka neuniesla rozchod,
Žiarlivá Lenka neuniesla rozchod, chcela sa pomstiť: Na auto svojho EX vysypala výkaly! Skončila v nemocnici
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss starší: Nemali sme síl ani kvalitu zápas zvrátiť
Tréner Slovana Vladimír Weiss starší: Nemali sme síl ani kvalitu zápas zvrátiť
Futbal
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
Zoznam TV
Cudzinec ohrozoval policajtov nožom, po jednom z nich ho hodil
Cudzinec ohrozoval policajtov nožom, po jednom z nich ho hodil
Správy

Domáce správy

Rokovanie je ukončené: Poslanci
Rokovanie je ukončené: Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách
Domáce
Slovensko takmer zmarilo 19.
Slovensko takmer zmarilo 19. balík sankcií Európskej únie proti Rusku kvôli obavám o automobilový priemysel
Domáce
Tragický koniec pátrania: Služobný
Tragický koniec pátrania: Služobný pes horskej záchrannej služby našiel telo, patrilo hľadanému turistovi
Domáce
Šurany budú mať nové cyklotrasy: Mesto a MH Invest potvrdili spoločný projekt bezpečného spojenia
Šurany budú mať nové cyklotrasy: Mesto a MH Invest potvrdili spoločný projekt bezpečného spojenia
Nitra

Zahraničné

Jashanpreet Singh (21) spôsobil
NOVÉ ZISTENIA o zdrogovanom vodičovi, ktorý na diaľnici zabil troch ľudí: V USA mal roky NELEGÁLNY pobyt!
Zahraničné
Nevesta Fatemeh kráča k
ŠKANDÁL na svadbe v Iráne: Nevesta z elitnej spoločnosti POBÚRILA celú krajinu! HLBOKÝ výstrih a HOLÉ...
Zahraničné
Blamáž pri cvičení: Neuveriteľné,
Blamáž pri cvičení: Neuveriteľné, čo sa stalo! Vojaci a policajti začali po sebe strieľať
Zahraničné
Slovensko takmer zmarilo 19.
Slovensko takmer zmarilo 19. balík sankcií Európskej únie proti Rusku kvôli obavám o automobilový priemysel
Domáce

Prominenti

Hudobný svet v smútku:
Hudobný svet v smútku: Zomrel člen slávnej skupiny!
Zahraniční prominenti
Anet Slotová
Najprv plastika nosa a... Už má aj SILIKÓNY: Hviezda Ruže pre nevestu sa nechala vylepšiť!
Domáci prominenti
Sean
Na Diddyho ZAÚTOČILI vo väzení: Zobudil sa s NOŽOM pri hrdle!
Zahraniční prominenti
Vica Kerekeš
Vica Kerekes je opäť ZADANÁ: Tajomný muž po jej boku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Mužovi operovali žalúdok plný
Muž prišiel do nemocnice so silnými bolesťami brucha: Lekári zostali v šoku, keď zistili, čo mal v žalúdku!
Zaujímavosti
Nezvyčajné príznaky nedostatku železa:
Nezvyčajné príznaky nedostatku železa: Na tieto prejavy si dajte pozor!
vysetrenie.sk
Mama našla vo vreckách
Mama našla vo vreckách dcéry to, čo by ste nečakali: Pozrite, čo si doniesla domov! Zostanete v nemom úžase
Zaujímavosti
Nakupovala v známom lacnom
Nakupovala v známom lacnom reťazci: Keď otvorila balík, neverila vlastným očiam! VIDEO baví internet
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Skončí sa každoročné posúvanie času? Pozrite si, na čom Brusel pracuje!
Skončí sa každoročné posúvanie času? Pozrite si, na čom Brusel pracuje!
Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!

Šport

Juraj Slafkovský vs. Connor McDavid: Online prenos zo zápasu Edmonton – Montreal
Juraj Slafkovský vs. Connor McDavid: Online prenos zo zápasu Edmonton – Montreal
Juraj Slafkovský
Zaslúžená prehra a otrasná štatistika Slovana v Alkmaare: Weiss otvorene prehovoril o play-off
Zaslúžená prehra a otrasná štatistika Slovana v Alkmaare: Weiss otvorene prehovoril o play-off
Konferenčná liga
Ťažký zápas, skvelý Takáč a zbytočná červená: Tréner Weiss pomenoval hlavný rozdiel
Ťažký zápas, skvelý Takáč a zbytočná červená: Tréner Weiss pomenoval hlavný rozdiel
Konferenčná liga
AS Rím – FC Viktoria Plzeň: Online prenos z 3. kola Európskej ligy
AS Rím – FC Viktoria Plzeň: Online prenos z 3. kola Európskej ligy
Európska liga

Auto-moto

Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy

Kariéra a motivácia

Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Aktuality
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Kurzy a štúdium
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Rady a tipy
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy

Technológie

Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Armádne technológie
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
Bezpečnosť
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
Bezpečnosť
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
Umelá inteligencia

Bývanie

Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu

Pre kutilov

6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri typy mužov, ktorí aktuálne hýbu svetom: Týmto chlapom ženy doslova skáču do náručia
Partnerské vzťahy
Tri typy mužov, ktorí aktuálne hýbu svetom: Týmto chlapom ženy doslova skáču do náručia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jashanpreet Singh (21) spôsobil
Zahraničné
NOVÉ ZISTENIA o zdrogovanom vodičovi, ktorý na diaľnici zabil troch ľudí: V USA mal roky NELEGÁLNY pobyt!
Nevesta Fatemeh kráča k
Zahraničné
ŠKANDÁL na svadbe v Iráne: Nevesta z elitnej spoločnosti POBÚRILA celú krajinu! HLBOKÝ výstrih a HOLÉ...
Blamáž pri cvičení: Neuveriteľné,
Zahraničné
Blamáž pri cvičení: Neuveriteľné, čo sa stalo! Vojaci a policajti začali po sebe strieľať
Dramatická scéna na ulici:
Zahraničné
Dramatická scéna na ulici: VIDEO Nebezpečný cudzinec ohrozoval policajtov nožom, po jednom ho hodil

Ďalšie zo Zoznamu