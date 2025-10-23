NOVÉ ZISTENIA o zdrogovanom vodičovi, ktorý na diaľnici zabil troch ľudí: V USA mal roky NELEGÁLNY pobyt!

LOS ANGELES – Vodič arabského pôvodu spôsobil počas tohto týždňa obrovskú reťazovú dopravnú nehodu, pri ktorej zahynuli najmenej traja ľudia. Zarážajúce na celej situácii je fakt, že tento muž sa nemal na území USA vôbec zdržiavať. Problém nastal už pri jeho presune cez hranice.
Na diaľnici pri americkom meste Ontário (60 km od Los Angeles) v štáte Kalifornia spôsobil muž pôvodom zo zahraničia veľkú dopravnú nehodu, pri ktorej sa zrazilo hneď niekoľko vozidiel. Ako informuje ABC 7, k nehode došlo v utorok 21. októbra na diaľnici číslo 10 v smere na západné pobrežie.
Reťazová dopravná nehoda
Pri nehode zahynuli traja civilisti. Jedným je 54 -ročný muž z Uplandu (meno polícia neuviedla), ďalšie dve osoby utrpeli pri nehode početné popáleniny a ich identifikáciu určia až testy DNA. Ďalší najmenej štyria utrpeli ťažké zranenia a museli byť prevezení do nemocnice.
Po sociálnych sieťach sa šíri video z palubnej kamery indického vodiča, ktorý svojím vozidlom plnou rýchlosťou nabúral zozadu najprv do bieleho SUV a následne spustil reťazovú reakciu s ďalšími tromi vozidlami.
Zo smeru jazdy ho odklonil až príves na kamión. Následne ho stočilo doprava, kde ešte nabúral do odstaveného kamióna s otvorenou kapotou. Pri nehode bolo poškodených celkovo až 8 vozidiel. V deň tohto strašného incidentu bola diaľnica v smere na západné pobrežie na niekoľko hodín uzavretá.
Video je teraz predmetom a dôkazovým materiálom v rámci vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Polícia vykonáva okrem iného aj kontrolu vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu. Vyšetrovatelia chcú vylúčiť akékoľvek mechanické problémy, ktoré by mohli nastať počas jazdy.
Šokujúce odhalenie identity zatknutého vodiča
Vodiča už stihla kalifornská polícia identifikovať ako indického štátneho príslušníka pod menom Jashanpreet Singh (21). Tento človek mal podľa záznamov nelegálne vstúpiť do USA už v roku 2022. Tri roky sa mal zdržiavať v Yuba City v severnej časti štátu Kalifornia. Polícia ho zatkla za vedenie vozidla pod vplyvom omamných látok a za neúmyselné zabitie troch ľudí pri dopravnej nehode.