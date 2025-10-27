Desivé odhalenie v novej správe: Lukašenko sa intenzívne pripravuje na vojnu! TOTO je termín

MINSK - Nové zistenia ukazujú, že režim Alexandra Lukašenka systematicky pripravuje Bielorusko na ozbrojený konflikt. Militarizácia preniká do škôl, detských táborov aj univerzít – cieľom je vychovať generáciu lojálnu režimu a pripravenú na boj.
Plány odhalené: vojenská príprava pod rúškom vlastenectva
Podľa informácií bieloruskej nezávislej organizácie Belpol v spolupráci s Národným protikrízovým riaditeľstvom (NAU) sa krajina pod vedením prezidenta Alexandra Lukašenka intenzívne pripravuje na možnú vojnu. Obe organizácie zverejnili správu, ktorá upozorňuje na narastajúcu militarizáciu a propagandu zameranú na civilné obyvateľstvo.
Bieloruský režim podľa ich zistení už niekoľko rokov vedie rozsiahlu kampaň s cieľom premeniť spoločnosť na „armádu verných“. Občanov systematicky učí, že lojalita k Lukašenkovi je totožná s vlastenectvom, a odpor voči nemu – so zradou.
Deti učia pochodovať a skladať zbrane
Najvýraznejšie sa propaganda zameriava na deti a tínedžerov. „Školáci sa učia skladať pušky, predškoláci pochodujú na vojenské piesne a mládež trávi letné prázdniny v armádnych táboroch,“ cituje Belpol.
Vláda podľa zistení ponúka mladým ľuďom aj konkrétne výhody za vstup do armády. Uchádzači, ktorí absolvujú špeciálne programy podporujúce patriotizmus a vojenský výcvik, môžu byť automaticky prijatí na univerzity – bez prijímacích skúšok.
Po začiatku vojny na Ukrajine sa výcvik zintenzívnil
Militarizačné aktivity fungovali už predtým, no podľa Belpolu sa režim po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ešte viac pritvrdil. V rokoch 2022 až 2025 sa dramaticky zvýšil počet vojenských cvičení určených pre deti.
Mladí Bielorusi sa v školách učia manipulovať so zbraňami, absolvujú ukážky vojenskej disciplíny a navštevujú armádne základne. Takto sa má vytvárať budúca generácia vojakov oddaných vodcovi.
Lukašenkov cieľ: armáda lojálna režimu
Zmyslom týchto programov je podľa správy vybudovať ozbrojené sily, ktoré budú osobne verné Lukašenkovi a schopné okamžite zasiahnuť podľa jeho príkazov. Cieľom je rozšíriť armádu na 80 000 aktívnych vojakov.
Podľa informácií portálu Gazeta má byť Bielorusko plne pripravené na vojenský konflikt – dokonca aj s NATO – v roku 2027.