USA zadržali preživších po útoku na venezuelské plavidlo obvinené z pašovania drog

WASHINGTON - Spojené štáty zadržali preživších po štvrtkovom útoku na venezuelské plavidlo, ktorého posádku obvinili z pašovania drog. Informoval o tom v piatok pod podmienkou zachovania anonymity predstaviteľ amerického ministerstva obrany a ďalšia osoba oboznámená s touto záležitosťou. Informuje o tom agentúra AP.
Americké sily v posledných týždňoch uskutočnili v medzinárodných vodách niekoľko útokov na venezuelské lode podozrivé z pašovania drog. Pri týchto zásahoch zahynulo dovedna najmenej 28 ľudí, ktorých americký prezident Donald Trump označil za „narkoteroristov“.
Predpokladá sa, že štvrtkový útok bol už šiestym v poradí. Išlo zároveň o prvý prípad, keď sa americkej armáde podarilo zadržať preživších. Zatiaľ nie je jasné, čo sa stane s danými osobami, ktoré sú zrejme držané na palube americkej vojenskej lode, píše AP.
Trumpova administratíva zatiaľ štvrtkový útok verejne nepotvrdila. Americká vláda tvrdí, že má nezvratné dôkazy o tom, že usmrtené osoby boli pašeráci, ktorí sa snažili prepraviť zásielku drog do Spojených štátov. Neuviedla však žiadne podrobnosti, ktoré by tieto tvrdenia potvrdili. Obchod s drogami podľa amerických zákonov nie je trestným činom, za ktorý je možné uložiť trest smrti, pripomenula agentúra AFP.