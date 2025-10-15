Prepustení izraelskí rukojemníci trpia vážnou, ale liečiteľnou podvýživou

JERUZALEM - Päť oslobodených rukojemníkov, ktorí sú momentálne hospitalizovaní v Rabinovom zdravotnom centre v izraelskom meste Petach Tikva, trpí „vážnymi, no liečiteľnými problémami s podvýživou“. V rozhovore pre spravodajský web The Times of Israel (TOI) to uviedla riaditeľka centra pre ošetrovateľstvo Michal Steinmanová.
„Telo si pamätá viac než 700 dní zajatia a hladu,“ uviedla Steinmanová. Podľa nej sa nemocnica na prijatie rukojemníkov dlhodobo pripravovala. Už vo februári, keď tam ošetrovali deviatich prepustených rukojemníkov, pričom zdravotný personál „vykonal detektívnu prácu“, aby pochopil ich potreby. Rovnaké protokoly zdravotníci používajú aj teraz.
„Z medicínskeho hľadiska momentálne nečelíme žiadnym prekvapeniam,“ uviedla. „Rukojemníci komunikujú, usmievajú sa. Prišli s veľkou vôľou uzdraviť sa, zotaviť a znovu sa zaradiť do života,“ doplnila.
Optimistická prognóza
Steinmanová dodala, že je „veľmi optimistická“, pokiaľ ide o ich zotavenie. Uznala, že to „bude dlhá cesta s mnohými vzostupmi a pádmi“, ale konštatovala, že každý z nich si v zajatí vyvinul jedinečné stratégie prežitia – „ako chrániť svoju myseľ a dušu,“ čo im teraz pomôže.
Každý rukojemník v Rabinovom centre dostáva starostlivosť od širokej škály špecialistov vrátane fyzioterapeutov, logopédov, ergoterapeutov, psychológov a nutričných poradcov.
Pätica rukojemníkov bola medzi desiatkami ľudí unesených 7. októbra 2023, keď ozbrojenci napojení na palestínske militantné hnutie Hamas prenikli z Pásma Gazy na juh Izraela a terorizovali a vraždili tam miestne obyvateľstvo a vojakov z pohraničných hliadok. Pri útoku bolo zabitých približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a zhruba 250 osôb bolo unesených do Gazy.
Extrémne podmienky zajatia
Rukojemníkov väznili v rôznych lokalitách po celom Pásme Gazy – často v podzemných tuneloch, v súkromných domoch alebo v objektoch patriacich Hamasu. Mnohí z nich prežili viac než 700 dní v zajatí, s obmedzeným prístupom k jedlu, liekom a slnečnému svetlu. Lekári po ich prepustení potvrdili podvýživu, dehydratáciu a psychické traumy.
Skupiny zastupujúce rukojemníkov a ich rodiny zdôraznili, že prepustení ako aj ich rodiny budú potrebovať nielen lekársku, ale aj psychologickú a sociálnu rehabilitáciu. Odborníci z nemocníc, ktoré už liečili rukojemníkov, zdôrazňujú, že rehabilitácia je dlhý proces a že komplikácie sa môžu objaviť o mesiace alebo dokonca roky neskôr.
Prvá skupina prepustených
Päť mužov, o ktorých sa starajú zdravotníci v Petach Tikve, bolo prepustených 13. októbra, počas najnovšieho čiastočného prímeria medzi Izraelom a Hamasom, sprostredkovaného Spojenými štátmi, Egyptom a Katarom.
Do Izraela sa v pondelok vrátili zostávajúci 20 preživší rukojemníci - ide o mužov vo veku od 21 do 48 rokov. Súčasťou dohody s Hamasom je aj vrátenie tiel tých rukojemníkov, ktorí zajatie neprežili - od pondelka Hamas Izraelu vydal osem tiel - štyri z nich až po vyhrážkach Izraela, že zastaví humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy.