Izrael obmedzí dodávky pomoci do Gazy, pretože Hamas nevrátil telá rukojemníkov

TEL AVIV - Hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy zostane v stredu zatvorený a prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy bude obmedzený, uviedli v utorok traja izraelskí predstavitelia. Dôvodom tohto rozhodnutia podľa nich je, že palestínske militantné hnutie Hamas neodovzdalo všetky telá izraelských rukojemníkov. Informuje agentúra Reuters.
Hamas nesplnil dohodu o rukojemníkoch
Hamas mal podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Palestínska skupina však v pondelok odovzdala len štyri telá, pričom šlo o troch občanov Izraela a jedného občana Nepálu.
Z toho dôvodu v stredu nebude otvorený hraničný priechod Rafah, pričom izraelskí predstavitelia neuviedli, ako dlho toto opatrenie potrvá.
Jediný priechod do Gazy
Stanica Sky News objasňuje, že tento priechod je dôležitý, pretože je to jediný priechod z Pásma Gazy na územie, ktoré nie je priamo kontrolované Izraelom. Rafah je pod kontrolou Egypta, napriek tomu však nikdy nefungoval ako bežný, plne otvorený hraničný priechod. Niekedy bol totiž uzavretý celé dni, týždne či mesiace. Keď tento priechod otvorili, zväčša fungoval iba prerušovane a často ho nepredvídateľne uzavreli.
Humanitárne organizácie i svetoví lídri po dosiahnutí prímeria vyzvali na neprerušované a rozsiahle dodávky pomoci do Pásma Gazy, kde tamojší obyvatelia trpia podvýživou a v meste Gaza panuje hladomor.
Izrael plánuje obmedziť humanitárnu pomoc
Agentúra AP s odvolaním na tri zdroje, ktoré sa vyjadrili pod podmienkou zachovania anonymity, informuje, že Izrael plánuje znížiť počet kamiónov s humanitárnou pomocou a obmedziť distribúciu pomoci v Pásme Gazy. Izrael totiž pre spomínané neodovzdanie všetkých ostatkov rukojemníkov obviňuje Hamas z porušenia dohody o prímerí.
Zdroje tvrdia, že o znížení pomoci do Gazy už boli informovaní americkí predstavitelia aj medzinárodné humanitárne organizácie. Izraelská vláda sa k tomuto kroku dosiaľ nevyjadrila.
Hamas opakovane upozornil, že má problém nájsť telá rukojemníkov. Britský analytik Michale Clarke pre Sky News uviedol, že palestínske hnutie nikdy nepoznalo presný počet rukojemníkov. Niektorých rukojemníkov totiž podľa neho zajali iné organizácie, ako napríklad Palestínsky islamský džihád či iné skupiny. Podľa Clarkea sa zdá, že niektorých rukojemníkov ich únoscovia predali inej skupine, ktorá ich hodlala využiť ako predmet vyjednávania.