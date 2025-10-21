Kolumbia a USA obnovili rokovania: Ide o spoločný boj proti drogám

BOGOTA/WASHINGTON - Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa v pondelok večer stretol s vedúcim diplomatickej misie USA v krajine Johnom McNamarom na „konštruktívnom“ rokovaní o boji proti drogám, oznámila v utorok Bogota. Stretnutie naznačuje možné zlepšenie napätých vzťahov medzi oboma krajinami po nedávnej eskalácii spôsobenej vyjadreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Kolumbiu a Petra obvinil z nedostatočných opatrení v boji proti drogám. Píše správa agentúry AFP.
Petrove stretnutie s McNamarom bolo podľa kolumbijského rezortu diplomacie „dlhé, otvorené a konštruktívne“. „Vysokopostavení úradníci potvrdili záväzok oboch strán zlepšiť stratégie boja proti drogám,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Zástupcovia oboch krajín sa zhodli, že ide o prvý krok k vyriešeniu súčasnej patovej situácie v bilaterálnych vzťahoch a že sa uskutočnia ďalšie stretnutia s cieľom dosiahnuť rýchle riešenie,“ dodalo ministerstvo.
Petro na stretnutí s McNamarom „opätovne zdôraznil, že je dôležité, aby Spojené štáty zakladali svoje hodnotenia na skutočných číslach z boja proti drogám v Kolumbii“, uvádza sa v stanovisku. AFP vysvetľuje, že Bogota podľa Petrovej administratívy pokračuje v boji proti výrobe drog a vyzdvihuje rekordné množstvo narkotík, ktoré sa jej podarilo zadržať.
Víkendové vyjadrenia Trumpa
Pondelkovému stretnutiu predchádzali víkendové vyjadrenia Trumpa, ktorý Petra označil za „vodcu nelegálneho obchodu s drogami“ a obvinil ho, že nepodniká dostatočné kroky v boji proti tomuto problému. Oznámil tiež, že Spojené štáty značne znížia finančnú podporu pre Bogotu, keďže jej údajná nečinnosť umožňuje vstup „obrovského množstva“ drog do USA. Pohrozil aj zvýšením dovozných ciel.
Petrova administratíva vyjadrenia na adresu prezidenta označila za urážlivé a kolumbijský rezort diplomacie si v pondelok povolal veľvyslanca v Spojených štátoch Daniela Garcíu-Peñu na konzultáciu. Washington ešte v septembri Kolumbii odobral štatút spojenca v boji proti drogám, pretože podľa neho nedokázala zastaviť produkciu kokaínu. Agentúra AP uvádza, že krajina je najväčším svetovým vývozcom kokaínu a pestovanie kľúčovej zložky (kokových listov) tam dosiahlo podľa Organizácie Spojených národov minulý rok historické maximum.