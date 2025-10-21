Do Izraela pricestoval americký viceprezident Vance spolu s manželkou: TOTO je cieľom

JERUZALEM - Americký viceprezident J. D. Vance pricestoval v utorok spolu so svojou manželkou do Izraela. Cieľom návštevy je posilniť krehké prímerie v Pásme Gazy. Informuje agentúra AFP.
„Vitajte v Izraeli, viceprezident Vance,“ uviedlo izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom príspevku na sociálnych sieťach spolu s fotografiou Vancea a jeho manželky vystupujúcich z lietadla. „Zasľúbená zem a Zem slobody môžu spolu zabezpečiť lepšiu budúcnosť, vrátane prepustenia zvyšných 15 rukojemníkov,“ dodalo.
Netanjahu sa stretol s osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa deň predtým stretol s osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steveom Witkoffom a Trumpovým poradcom a zaťom Jaredom Kushnerom. Dvaja americkí štátnici sa tiež streli s izraelskými rukojemníkmi, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo zo svojho zajatia v Pásme Gazy.
Vance sa má stretnúť s Witkoffom, Kushnerom a americkými vojenskými expertmi, ktorí monitorujú prímerie. Podľa izraelských médií sa v stredu americký viceprezident stretne v Jeruzaleme aj s izraelskými lídrami vrátane premiéra Benjamina Netanjahua. Trumpova administratíva znásobila svoje úsilie o upevnenie krehkej mierovej dohody v Pásme Gazy, na ktorej sprostredkovaní sa podieľala po tom, čo Izrael obvinil Hamas, že bráni odovzdaniu tiel rukojemníkov a cez víkend v tejto oblasti opäť vypuklo smrtiace násilie.
Obidve strany vyhlásili, že napriek násiliu počas víkendu sú odhodlané dodržiavať prímerie. Izrael zároveň potvrdil, že Hamas v pondelok odovzdal telo rukojemníka, čím sa celkový počet vrátených tiel zvýšil na 13 z 28, ktoré sa zaviazal vrátiť. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení uviedla, že Hamas musí splniť svoj záväzok vrátiť pozostatky všetkých rukojemníkov, aby mohla byť dohoda o prímerí implementovaná. Hamas reagoval, že potrebuje viac času a technickú pomoc, aby našiel všetky telá.