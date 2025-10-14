Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Kontroverzný izraelský minister Ben Gvir opäť zavítal na Chrámovú horu

Izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir.
Izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir. (Zdroj: SITA/AP/Chip Somodevilla/Pool)
TASR

JERUZALEM - Izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v utorok ráno opäť navštívil Chrámovú horu v Jeruzaleme, kde sa nachádza aj areál mešity al-Aksá, informovala palestínska tlačová agentúra WAFA.

Jordánsko protestuje

Jordánske ministerstvo zahraničných vecí túto návštevu odsúdilo a označilo ju za „flagrantné porušenie právneho a historického štatútu posvätného miesta, znesvätenie svätyne, nebezpečnú eskaláciu a neprijateľnú provokáciu".

Návšteva izraelského ministra, známeho svojimi provokáciami, sa odohrala v čase, keď židia slávia sviatok sukot - jeden z hlavných pútnických sviatkov - a deň po prepustení izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy po vpáde palestínskych kománd na juh Izraela pred vyše dvomi rokmi.

Ben Gvir zavítal na toto miesto aj minulý týždeň, keď sa medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas konali nepriame rokovania zamerané na ukončenie vojny v Pásme Gazy i na prepustenie izraelských rukojemníkov.

Chrámová hora je posvätná pre židov aj moslimov a každá návšteva izraelského politika, najmä krajne pravicového, môže byť moslimami vnímaná ako provokácia. Židia môžu navštíviť Chrámovú horu, ale verejná modlitba je zakázaná. Väčšina modlitieb sa vykonáva pri Západnom múre (Múre nárekov), ktorý je najbezpečnejším a legálne prístupným miestom pre modlenie sa židov.

Ben Gvir opakovane navštevuje horu

Napriek týmto pravidlám Ben Gvir chodieva na Chrámovú horu, aby takto deklaroval izraelskú suverenitu nad týmto miestom, ktoré je jadrom izraelsko-palestínskeho konfliktu a zdrojom opakujúceho sa napätia. Spravodajský web The Times of Israel (TOI) konštatoval, že toto je najmenej dvanásta Ben Gvirova návšteva na Chrámovej hore od konca roku 2022, keď vznikla vláda, ktorej je členom.

Ďalšie zo Zoznamu