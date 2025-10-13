Vojna v Gaze sa skončila, vyhlásil Trump po odlete do Izraela a Egypta

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy sa skončila. Novinárom počas letu na návštevu Izraela a Egypta tiež povedal, že prímerie vydrží a čoskoro bude pre Gazu vytvorená tzv. Rada mieru. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Trump v nedeľu večer odcestoval do Izraela, kde v pondelok vystúpi v parlamente, a následne do Egypta, aby oslávil dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. Podľa Bieleho domu ho sprevádzajú minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth a riaditeľ CIA John Ratcliffe. „Vojna sa skončila,“ povedal Trump novinárom v lietadle po otázke, či je presvedčený, že boje konflikt Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas je ukončený.
Pred odletom uviedol, že jeho cesta bude výnimočná. „Všetci sú z tejto chvíle veľmi nadšení. Je to veľmi výnimočné podujatie,“ vyhlásil Trump. Podľa jeho slov dohodu o prvej fáze mierového plánu vítali všetci v Izraeli i v moslimských a arabských krajinách. „Všetci jasajú naraz, to sa ešte nikdy nestalo. Zvyčajne keď jeden jasá, druhý nie, práve naopak,“ povedal. „Je to prvý raz, čo sú všetci nadšení a je cťou byť toho súčasťou,“ dodal. Trump bude spolu s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím viesť summit viac ako 20 svetových lídrov, zvolaný na podporu jeho plánu na ukončenie vojny v Gaze a presadzovanie mieru na Blízkom východe. Ďalšie fázy plánu však obklopuje neistota. Vyriešené nie sú viaceré kľúčové otázky, Hamas napríklad odmieta svoje odzbrojenie a Izrael neprisľúbil úplný odsun svojej armády z palestínskeho pásma, pripomenula agentúra AFP.
Izraelčania čakajú na návrat rukojemníkov z Pásma Gazy
V Izraeli sa v pondelok nadránom v očakávaní prepustenia posledných rukojemníkov z Pásma Gazy zhromaždili stovky ľudí na námestí v centre Tel Avivu. Sedeli tam s izraelskými vlajkami na stoličkách žltej farby, ktorá symbolizuje solidaritu s unesenými. Podľa servera Times of Israel (ToI) sa očakáva, že militatná skupina Hamas začne s odovzdávaním živých rukojemníkov okolo 8.00 h miestneho času (7.00 h SELČ), informuje agentúra DPA a ToI.
Niektoré rodiny medzitým smerovali pred prepustením svojich príbuzných na základňu Reim pri hranici s Gazou, informovala televízia Channel 12. Podľa správy sa prepustenie rukojemníkov uskutoční v dvoch skupinách - prvú by mali odovzdať v centrálnej časti Gazy o 8.00 h (7.00 h SELČ) a zvyšných živých rukojemníkov z mesta Chán Júnis a ďalších oblastí o 10.00 h (9.00 h SELČ). Izrael predtým naznačil, že druhá skupina sa dostane na slobodu o hodinu skôr, ešte pred plánovaným príletom amerického prezidenta Donalda Trumpa do krajiny. Dôvod údajného časového posunu nie je zatiaľ jasný.
Návrat na veľkých obrazovkách
Fórum príbuzných rukojemníkov plánuje ich návrat do Izraela vysielať na veľkých obrazovkách. Verejnosť vyzvalo, aby sa počas noci zhromaždila na Námestí rukojemníkov v Tel Avive. "Realizácia dohody o návrate všetkých rukojemníkov je udalosť, v ktorú sme dúfali a na ktorú sme sa pripravovali od prvých dní vojny," uviedlo fórum vo vyhlásení zverejnenom skoro ráno. "Teraz je pred nami dôležitá a spoločná úloha: rehabilitácia prepustených rukojemníkov, ich rodín, dotknutých komunít a izraelskej spoločnosti," dostala skupina.
Izraelská armáda nepredpokladá, že Hamas bude môcť v pondelok odovzdať aj telá všetkých 28 mŕtvych rukojemníkov, hoci na poludnie uplynie 72-hodinová lehota v rámci dohody o prímerí. Nie všetky pozostatky je údajne možné v zdevastovanom Pásme Gazy ľahko nájsť a ich lokalizácia môže trvať aj niekoľko dní. Na útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy, sa okrem Hamasu podieľali aj iné militantné skupiny. Zabili približne 1200 ľudí a do Gazy so sebou odvliekli viac ako 250 rukojemníkov. Výmenou za zvyšných rukojemníkov Izrael podľa dohody prepustí takmer 2000 Palestínčanov zo svojich väzní. Je medzi nimi aj zhruba 250 väzňov odsúdených na doživotie, doplnila DPA.