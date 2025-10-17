Žiarlivá Lenka neuniesla rozchod, chcela sa pomstiť: Na auto svojho EX vysypala výkaly! Skončila v nemocnici

PLZEŇ – V západnej časti Českej republiky sa na súd dostal veľmi delikátny prípad. Istá Lenka neuniesla rozchod a svojmu bývalému partnerovi spravila zo života peklo. Okrem toho, že sa mu vyhrážala, ako odplatu použila exkrementy. Bola to len čerešnička na torte.
Rozchod páru Lenky B. (32) a Jakuba P. z Plzenského kraja v ČR vyvrcholil minulý rok v októbri. Expartnerka vnikla do domu svojho bývalého priateľa a začala doslova vyčíňať. Ako informujú Novinky, z predsiene zobrala niekoľko párov topánok a na jeho automobil naniesla exkrementy, ktoré si priniesla so sebou v igelitovej taške.
Prípad sa dostal až na Okresný súd Plzeň-juh. Vysypanie exkrementov obžalovaná poprela a ohľadne topánok povedala, že boli jej.
"V ich dome som rozhodne nebola. Veci, ktoré mal (Jakub) u mňa, som mu vtedy nechala pred dverami a zobrala si tie, ktoré mi tam nechal."
Konflikt aj s matkou expartnera
Pár sa rozišiel okolo Veľkej noci. "Lenka od tej doby neustále obťažovala môjho syna, dokonca sa vyhrážala, že spácha samovraždu. Chcela sa mu pomstiť za to, že už s ňou nechodí. To, že nám vnikla na pozemok a aj do domu, bolo veľmi nepríjemné. Mala som o Jakuba strach," vypovedala na súde matka poškodeného.
S Lenkou sa mala dokonca stretnúť. Malo k tomu prísť ešte v júni minulého roku, keď Lenka prišla pred ich dom a chcela, aby jej vrátili psa. "Ja som jej len povedala, aby si to vysvetlila s Jakubom. Ona ale vytiahla nôž a sama sa porezala. Musela prísť po ňu sanitka," dodala Jakubova matka.
Obžalovaná všetko poprela
Lenka B. na súde označila všetky výpovede žaloby za klamstvá. Jej bývalý partner (Jakub) si má údajne všetko vymýšľať. "Robí mi to schválne, aby ma ľudsky poškodil. Chce ma dohnať až k samovražde a pripraviť o prácu," povedala.
Neskôr počas pojednávania sa ale priznala, že v minulosti sa už dvakrát pokúšala zobraž si život. Najprv si strčila do auta hadicu pripojenú k výfuku a v druhom prípade prehltla nejaké prášky. Údajne sa lieči a berie antidepresíva.
Sudca Jiří Žižka prezradil, že motív obžalovanej bol spojený so žiarlivosťou a psychický stav nemal žiadny vplyv na jej jednanie. Znalec sa k stavu obžalovanej vyjadril, že "netrpí žiadnou duševnou poruchou, ktorá by v dobe činu znižovala jej ovládacie a rozpoznávacie schopnosti".
Za porušenie domovej slobody dostala Lenka B. podmienečný trest odňatia slobody na dobu sedem mesiacov s odkladom na pol roka. Rozsudok nie je právoplatný.