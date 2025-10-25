Grilovačka sa zmenila na HOROR! David polial ženu benzínom a zapálil: Dostal výnimočný trest

FRÍDEK-MÍSTEK - K brutálnemu incidentu došlo vlani v auguste pri záhradnej párty vo Frýdku-Místku. Po hádke a zabití králikov muž polial hostiteľku benzínom a zapálil ju zapaľovačom. Obeť strávila v nemocnici päť mesiacov a podstúpila niekoľko operácií. Súd ho odsúdil na výnimočný trest.
Za pokus o vraždu ženy upálením v piatok Krajský súd v Ostrave odsúdil dvadsaťtriročného Davida Anderku na výnimočný trest 24 rokov vo väznici so zvýšenou ostrahou. Uložil mu tiež ochranné psychiatrické liečenie. Podľa obžaloby vlani vo Frýdku-místku polial benzínom zhruba o 20 rokov staršu známu, s ktorou predtým spolu s ďalšími ľuďmi popíjali, a zapálil ju. Žena utrpela ťažké popáleniny. Prokurátor pre obžalovaného žiadal výnimočný trest 27,5 roka, obhajca naopak žiadal oslobodenie spod obžaloby. Poisťovni má Anderka uhradiť 2,9 milióna českých korún (takmer 120-tisíc eur), žene tri milióny korún (cca 123-tisíc eur).
K incidentu, ktorý takmer skončil tragicky, došlo vlani 10. augusta večer pri záhradnej grilovačke vo Frýdku-Místku. Muž a jeho kamarát sa podľa obžaloby zišli na záhradnej párty u známych. Pri popíjaní sa strhla hádka a muž napadol hostiteľa a jeho partnerku, následne vytiahol z králikárne niekoľko králikov a poštval na nich psa bojového plemena. Pes zvieratá zabil. To sa ale podľa prokurátora Víta Legerského nepáčilo majiteľke domu.
"Na jej výhrady obžalovaný reagoval tým, že odišiel do neďalekej kôlne, kde zobral plastový kanyster s desiatimi litrami benzínu. Tým najprv polial králikáreň a potom aj družku hostiteľa. Zapaľovačom najprv podpálil králikáreň a vydal sa za ženou. Horiaci zapaľovač priložil do bezprostrednej blízkosti jej odevu nasiaknutého benzínom. Inicioval tým požiar benzínových pár a plamene okamžite zachvátili ženích odev i povrch jej tela," povedal predtým žalobca. Ďalším ľuďom sa ženu podarilo uhasiť a privolať pomoc.
Keď bolo po všetkom a na miesto mierili záchranári a polícia, z miesta odišiel a celú noc sa túlal po meste, opisujú Novinky.cz. Keď ráno prišiel domov, od manželky sa dozvedel, že ho hľadá polícia, a tak sa šiel sám prihlásiť na obvodné oddelenie. Tam sa priznal ku všetkému – s výnimkou samotného zapálenia ženy, ktorú predtým polial benzínom. Žena urpela popáleniny druhého a tretieho stupňa na polovici tela. Podstúpila niekoľko operácií, v nemocnici bola päť mesiacov.
Obhajca sa snažil spochybniť vierohodnosť výpovedí
Žalobca návrh výnimočného trestu zdôvodnil tým, že pre obžalovaného nesvedčia žiadne poľahčujúce okolnosti. Priznal sa podľa neho iba k tomu, čo bolo zjavné, za čo by mu nehrozil výraznejší postih. Prokurátor poliatie benzínom a zapálenie označil za extrémny čin, ktorého sa navyše muž dopustil voči subtílnej žene. Poukazoval tiež, že muž bol v minulosti trestaný a hrozí u neho vysoké riziko recidívy. Za výrazne zníženú potom žalobca označil možnosť resocializácie.
Obhajca žiadal, aby bol muž oslobodený spod obžaloby. Poukazoval, že svedkovia vrátane popálenej ženy boli pod výrazným vplyvom alkoholu, vierohodnosť ich výpovedí je tak narušená a nemožno na nich stavať takto závažné obvinenia. Spomenul tiež, že popálená žena si úraz mohla spôsobiť sama pri zapálení cigarety. Zároveň podľa neho proti obžalovanému svedčia len nepriame dôkazy, z ktorých nemožno jednoznačne preukázať, že inicioval zapálenie.
"Ľutujem správanie onoho dňa, pokúsim sa urobiť všetko, aby som svoje konanie napravil," povedal obžalovaný v záverečnej reči. Súdený muž priznal poliatie benzínom a zapálenie králikárne. Pripustil, že horľavou látkou postriekal aj ženu. Odmietal ale, že by ju zapálil. Tvrdil, že netušil, ako sa oblečenie na žene vznietilo. "Chcel som, aby na mňa nejačala, aby bola ticho," vyhlásil.