Ľudový premiér Babiš? Musel zmeniť plány: FOTO tlačenice z metra

PRAHA - Andrej Babiš sa tentoraz rozhodol opustiť svoje auto a vyraziť do parlamentu metrom. Na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu z preplneného vagóna a ironicky obvinil Pirátov, že zničili dopravu v Prahe.
Do Snemovne pod zemou a s úsmevom
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa v posledných dňoch objavuje na verejnosti s prekvapivo uvoľnenou náladou – hoci ho čaká náročné skladanie novej vlády. Na Instagrame zverejnil záber, ako stojí v pražskom metre medzi cestujúcimi a široko sa usmieva.
K fotografii pripojil ironický komentár: „Idem do Snemovne. Ďakujeme Pirátom, že zničili dopravu v Prahe. Autom by som tam dorazil možno až zajtra,“ napísal Babiš a pridal smajlík.
Nová vláda pod tlakom
Po víťazstve vo voľbách sa Babiš snaží vytvoriť koalíciu s hnutím SPD a Motoristi sebe. Plány však sprevádzajú spory a škandály. Prezident Petr Pavel totiž oznámil, že nového premiéra vymenuje až po ustanovení novej Snemovne, ktorej zasadnutie zvolal na 3. novembra.
„Proces vzniku vlády nemožno urýchľovať,“ zdôraznil prezident. Zároveň Babiša požiadal, aby ho vopred oboznámil s prioritami, smerovaním a návrhom rozdelenia rezortov vrátane kandidátov na ministrov.
Kandidát na ministra v centre škandálu
Najväčšiu pozornosť však momentálne púta kandidát na ministra zahraničných vecí, europoslanec Filip Turek, ktorého podporujú Motoristi sebe. Denník N upozornil, že Turek mal v minulosti na sociálnych sieťach zverejňovať nenávistné príspevky.
Podľa policajných zdrojov sa tieto výroky teraz preverujú ako možné trestné činy hanobenia národa, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu. Polícia už začala oficiálne vyšetrovanie.